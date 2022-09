Coldiretti, Prandini: Imprese e famiglie hanno bisogno di risposte, ma da Italia e Ue misure insufficienti contro crisi. VIDEOINTERVISTA

“Si tratta di una tre giorni importante in termini di confronti e di vicinanza con i cittadini e i consumatori che potranno venirci a trovare al Castello Sforzesco o al Parco Sempione per visitare il meglio che l’agroalimentare italiano può offrire loro.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso della manifestazione indetta a Milano contro il caro bollette.

“Questo è però un momento di forte criticità per la filiera agricola e agroalimentare del nostro paese con dei rincari oggi non più sostenibili. Abbiamo superato l’aumento del 500% sul costo energetico ma a questo si aggiunge un aumento diffuso per quanto riguarda ad esempio il vetro utilizzato per i prodotti che vengono poi commercializzati, e lo stesso vale anche per la plastica, la carta e la logistica. Tutto questo non è più sostenibile. Da mesi chiedevamo un intervento forte da parte del governo in carica ma purtroppo non c’è stato, in attesa di quelle che dovevano essere le risposte dall’Europa.

Purtroppo invece l’Ue è ancora in una fase di attesa, ma abbiamo bisogno di mettere in campo una risposta nei confronti delle imprese, così come è stato fatto in altri paesi. La Germania nelle ultime ore ha stanziato 200 mld su tutti i settori produttivi e prima della Germania era intervenuta la Spagna ponendo un tetto al prezzo del gas interno e dell’energia e poi la Francia. L’Italia fino ad oggi è invece uno spettatore, quello che è stato stanziato è assolutamente insufficiente e tutto questo rischia di portare ad un indebolimento della filiera produttiva, con il rischio che alcune delle nostre eccellenze possano essere terra di conquista da parte di multinazionali estere. E questa è l’ultima cosa che noi vorremmo.