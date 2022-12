Coldiretti, Prandini: In dieci anni export può raggiungere 120 mld. Fondamentale per dare certezze a settore e giusta redditività. VIDEOINTERVISTA

“Penso che le opportunità siano dimostrate dall’attenzione soprattutto sui mercati esteri, quindi con una crescita significativa delle esportazioni. Anche sotto questo punto di vista possiamo fare molto. Se continueremo ad investire, anche in termine di formazione con nuove figure legate alla conoscenza dei mercati possiamo passare tranquillamente da 60 mld euro a 120 mld nell’arco di dieci anni. Questo vuol dire un milione di occupati in più lungo la filiera agroalimentare, vuol dire anche rafforzare ulteriormente il peso che l’agricoltura e l’agroalimentare hanno in termini economici per il nostro paese. Significa dunque dare non solo certezze ma un futuro che parta dalla giusta redditività a tutta la filiera, in special modo agli agricoltori.”

Così ad AGRICOLAE il presidente Coldiretti Ettore Prandini a margine dell’assemblea nazionale Coldiretti.

“Le criticità sono ancora legate al tema energetico. Bene il price cap, abbiamo però una preoccupazione legata alla disponibilità di gas per quanto riguarda il 2023. Speriamo che questo però non avvenga perché significherebbe compromettere un lavoro costruttivo e innovativo che siamo riusciti a fare negli ultimi anni.

Siamo riusciti a difendere buona parte dell’impianto legato all’agricoltura e alle misure a sostegno delle nostre imprese. Più di due miliardi per quanto riguarda la finanziaria. Tante novità riguardo al tema lavoro, per noi di fondamentale importanza, con una innovazione assoluta riguardo i contratti a tempo indeterminato e che ci ha visto lavorare a tempo pieno confrontandoci col governo. Siamo riusciti a semplificare tutto ciò che riguarda gli aspetti di carattere burocratico per le nostre imprese, abbassando in modo drastico quello che è il costo del lavoro. Da ciò la possibilità di utilizzare manodopera quando servirà all’interno dell’attività agricola, nella stagionalità che serve alle imprese agricole. Riteniamo quindi di aver fatto un grande lavoro.

A questo si aggiunge tutta una serie di semplificazioni e diminuzione dei costi per le imprese agricole, anche legate al trasporto dei mezzi agricoli.

Dobbiamo poi lavorare sul Pnrr. Oggi abbiamo stanziato circa cinque miliardi euro per quanto riguarda le filiere agricole, ma noi vogliamo creare le condizioni per le quali si possa duplicare la cifra, passando a dieci miliardi euro, facendo in modo che vengano tutte spese all’interno dell’anno stesso. Quindi una forte attenzione sull’innovazione, sulle sfide, sulla strategia e sulla logistica che è di assoluta importanza.”