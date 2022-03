Coldiretti, Prandini: l’agricoltura torni protagonista per i bisogni dei cittadini. L’intervento all’appuntamento con la dirigenza

“Siamo partito da 300 milioni immediatamente disponibili che siamo riusciti a sbloccare. Coldiretti é l’unica organizzazione che ha avuto una visione di tutto il paese. L’Europa ha capito che era insensato tenere bloccati 200mila ettari. Inoltre con l’approvazione sul fondo di riserva sembra quasi una provocazione: per l’Italia sono 50 milioni di euro. L’agricoltura deve tornare protagonista per i bisogni dei cittadini e per le sue caratteristiche sociali: la globalizzazione ci ha fatto credere di poter comprare un prodotto che non produciamo da chi lo vende ad un prezzo più basso, senza porsi il problema del principio di reciprocità. Oggi siamo in un momento diverso da qualche mese fa: se le risorse del Pnrr sono state date all’Italia, allora dobbiamo utilizzarle su quello che è strategico per il paese. Serve una nuova coscienza per immaginare una nuova energia che copra i fabbisogni futuri, per non essere più ricattabili. Oggi il modello della autosufficienza produttiva é un problema prima sociale che economico, non siamo contro l’Internazionalizzazione, ma contro chi svende. Oggi siamo in una situazione di criticità e se fossimo stati autosufficienti nelle filiere, se avessimo lavorato sui bacini e sul recupero di acqua piovana oggi ci troveremmo in una situazione differente. Oggi non mancano i cereali, chi li detiene semplicemente non li mette sul mercato per avvantaggiarsi politicamente ed economicamente”.

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell’incontro della dirigenza Coldiretti organizzata a Roma dal 23 al 25 marzo.

“Non retrocederemo di fronte le conquiste di questi anni sulla qualità del cibo. Il tentativo dell’Ungheria di mettere sul mercato un prodotto che doveva essere distrutto é stato evitato dal nostro governo, ma sarebbe bastato il concetto di reciprocità. Dobbiamo continuare sulla strada della trasparenza e questo vale anche per le etichettature”, prosegue Prandini.

“Siamo in un momento di difficoltà, c’era il bisogno di ristrutturare il debito delle aziende portandolo a 25 anni con la garanzia di Ismea, siamo riusciti a lavorare sul caro carburante con il credito d’imposta. I fertilizzanti e il suo aumento rischia di non avere in autunno prodotto a disposizione e qui si inserisce il tema del digestato, una battaglia di Coldiretti che non condivido con nessun altro. La sua equiparazione con la sostanza fertilizzante deve essere una scelta imprenditoriale tra chi lo vuole utilizzare e chi continua con i prodotti chimici. Il digestato sarà poi una risposta alla desertificazione”, precisa il presidente.

“Per le filiere abbiamo ottenuto uno stanziamento di 35 milioni, mentre per i costi energetici abbiamo ottenuto un decreto per il fotovoltaico per le imprese agricole, così da raggiungere l’autonomia energetica, tanto che riusciremo ad ammortare il costo in un anno e mezzo.

Per gli investimenti sui contratti di filiera é stato approvato il decreto da 1,2 miliardi, mentre sono stati sbloccati 86 milioni di pagamenti Agea per gli aiuti agli allevatori.

Ci sono ancora molte cose da fare, come la fauna selvatica e la modifica della legge 157, il piano invasi, il piano di autosufficienza alimentare che deve puntare sulle filiere 100% italiane, l’etichettatura d’origine anche al ristorante, il divieto di pratiche sleali sottocosto e il no al cibo sintetico”.