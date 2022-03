Coldiretti, Prandini: Ue sia lungimirante, fermi speculazioni e non abbassi qualità del cibo. Puntare su investimenti che garantiscano autosufficienza. VIDEOINTERVISTA

"È un momento di grandissima difficoltà che soprattutto i nuclei familiari stanno attraversando proprio per l’aumento dei costi che derivano dalle situazioni di carattere energetico e dal costo legato all’aumento dei prodotti agroalimentari, sia interni al nostro paese che importati. Di fronte a tutto questo abbiamo chiesto nuovamente alle nostre istituzioni di mettere immediatamente a disposizione i 200 mln di euro del bando indigenti che possono essere una risposta concreta nell’aiutare quei nuclei familiari e quei cittadini che si trovano in una situazione di forte difficoltà".

Così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini a margine dell’incontro della dirigenza Coldiretti organizzata a Roma dal 23 al 25 marzo.

"Le misure europee ci danno la possibilità di tornare a coltivare 200mila ettari a livello nazionale che sono una prima risposta ad un obiettivo di carattere strategico che Coldiretti ha posto come sfida alle nostre istituzioni, ovvero di arrivare nel giro di qualche anno a recuperare fino ad un milione di ettari", prosegue. "In questo modo, anche con un intervento significativo sui bacini di accumulo, intendiamo arrivare alla piena autosufficienza produttiva che ci metterebbe nella condizione di dare una risposta economica e sociale ai nostri cittadini". [video src="https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2022/03/69b99719-3eec-4850-a4a4-ead29e4e0bdd.mp4" ] "L’Europa ci dà da un lato la possibilità di tornare a coltivare quei 200mila ettari ma nel momento in cui deve stanziare risorse di carattere comunitario per fronteggiare una crisi senza precedenti sembra più un elemosina al tema dei 50 mln che non una risposta concreta rispetto ai fabbisogni delle imprese agricole e di tutta la filiera agroalimentare", precisa poi il presidente Coldiretti. "Capiamo la situazione e il disagio che le famiglie vivono e la preoccupazione che hanno. Oggi possiamo però garantire che il cibo non mancherà, contestualmente chiediamo all’Europa di intervenire per far cessare tutte le speculazioni in atto sulla commercializzazione dei cereali, anche fra Stati membri a livello Ue. Questo è un qualcosa che va assolutamente respinto e sanzionato, non è tollerabile che ci siano paesi che vogliano speculare sulla crescita del prezzo dei cereali mettendo in difficoltà intere filiere. Se l’Europa sarà in grado di fermare questo ed avere una politica lungimirante nell’acquistare quantitativi di prodotto sui mercati a livello internazionale, senza mai abbassare il livello della qualità, allora noi siamo assolutamente tranquilli nel garantire ai nostri cittadini che il cibo ci sarà e che l’agroalimentare sarà una risorsa fondamentale per creare occupazione e valore economico", prosegue ancora. [video width="1440" height="1080" mp4="https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2022/03/IMG_0500.mp4"]https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2022/03/832f8f84-e152-4d74-9c5c-08a3b3ea14b9.mp4

"In questo momento l'aumento dei cereali ha un forte legame con le speculazioni", insiste ancora Prandini. "Da anni la Coldiretti si batte sulla necessità di considerare il principio della reciprocità. Ovvero le stesse regole che vengono imposte alle imprese agricole che operano in un contesto nazionale o comunitario devono valere anche per le aziende agricole da cui noi importiamo. E non è possibile fa passare il messaggio di abbassare i livelli qualitativi. Il cibo non manca, i cereali ci sono e non dobbiamo favorire chi sta speculando".

"Noi riteniamo che in questo momento la Pac debba tenere in considerazione quello che sta accadendo a livello globale. Crediamo dunque che debbano essere stanziate risorse - come è già stato fatto con il PNRR - per consentire la realizzazione di strutture, come i bacini di accumulo, che possono trasformare i terreni non irrigui in irrigui. Renderli dunque coltivabili e arrivare a una piena autosufficienza produttiva", conclude.