Coldiretti, Prandini: Zootecnia un pilastro dell’agroalimentare. Stop a cibo sintetico e comitati del no, serve strategia paese. Diciamo si al nuovo nucleare

“Questa è una fiera di straordinaria importanza strategica. Per troppi anni abbiamo sentito demonizzare l’agricoltura e la zootecnia, mentre in realtà è un settore che ha fatto grande l’Italia e l’Europa.

La filiera agroalimentare vale 575 miliardi euro, con 4 milioni di occupati e che rappresenta il 25% del pil. La zootecnia è uno dei pilastri e non può essere messo in discussione a favore dei cibi sintetici altrimenti faremo un torto alle future generazioni in termini di qualità di vita. Dobbiamo parlare di corretta alimentazione e l’Italia è un esempio virtuoso nel mondo e non a caso siamo uno dei paesi col più alto tasso di longevità.”

Così il presidente Coldiretti Ettore Prandini durante il convegno organizzato da Coldiretti in occasione dell’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari.

“Se poi vogliamo fare biogas e biometano abbiamo bisogno dei reflui zootecnici, sono un valore assoluto per quanto riguarda i sistemi di coltivazione. Laddove non ci sono reflui zootecnici abbiamo una forma di desertificazione del suolo, perché non possiamo utilizzare solo la chimica in sostituzione della sostanza organica. Non faremmo l’interesse dell’ambiente altrimenti.

Serve conoscenza, approfondimento, studi scientifici che dimostrano queste evidenze. Non servono invece i comitati del no, i finti ambientalisti e chi strumentalizza questi argomenti a favore di un mondo standardizzato.

Sull’energia occorre una strategia come sistema paese, serve l’intelligenza di dare la giusta importanza ai comitati del no, cioè nessuna. Dobbiamo programmare quelle che sono le nuove energie, partendo dal nuovo nucleare che non ha i rischi di quello vecchio. Non possiamo continuare ad importare e a non essere autosufficienti.

Fondamentale è poi garantire una giusta redditualità, occorre avere la certezza di avere un ritorno dai nostri investimenti.

La battaglia sul cibo sintetico non riguarda solo la tenuta delle nostre realtà produttive ma è qualcosa che va a impattare in modo devastante anche sul tema sociale. La concentrazione di ricchezza nelle mani di pochissime persone cambia gli equilibri di carattere politico a livello globale e questo significa poi disperdere le eccellenze italiane e tutte quelle aziende di carattere familiare che sono la nostra ossatura e punto di forza.”