Coldiretti, Roccella: I nonni un patrimonio prezioso. A lavoro per progetti di solidarietà intergenerazionale. VIDEO

“I nonni sono un patrimonio prezioso ed è fondamentale la solidarietà intergenerazionale. Noi, oltre alla legge che abbiamo appena varato sulla sulla terza età, stiamo lavorando anche a molti progetti sulla solidarietà intergenerazionale, per esempio i giovani possono aiutare gli anziani soli in piccole attività come fare la spesa, portare a casa medicinali, aiutarli a compilare moduli e cose di questo genere. E questi sono progetti importanti proprio per la continuità del rapporto fra le generazioni.



I nonni sono una forza e la terza età non è il momento in cui ti richiudi in casa e smetti di essere attivo, ma al contrario è il momento in cui puoi finalmente espandere tutte le tue capacità, le tue vocazioni anche nel mondo, al di là del magari del lavoro che facevi o dell'occupazione che avevi”.

Così Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità a margine dell’assemblea dei Senior della Coldiretti.