Coldiretti, Sala: coltivatori e allevatori in difficoltà non solo per le bollette, ma anche per nuove tecnologie per produzione cibo VIDEOINTERVISTA

"Questa di Coldiretti è una occasione speciale oggi più che mai, perché i coltivatori e gli allevatori sono in grande difficoltà, non solamente per i costi legati all'energia, ma anche perché si stanno affacciando nuove tecnologie nella produzione del cibo che, capisco, possono essere pericolose. Non voglio spingermi a dire che lo sono per la salute, perché non ho la conoscenza scientifica, ma certamente porterebbero ad aggregare in macro imprese un mondo che vive di piccole e medie aziende".

Così ad AGRICOLAE Beppe Sala, sindaco di Milano, nel corso della manifestazione indetta a Milano contro il caro bollette.