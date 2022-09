Coldiretti, Salvini (Lega): Cambiare Mipaaf in Ministero della sovranità Agroalimentare? Bene, richiama a indipendenza

"Mi piace essere vicino agli amici della Coldiretti non solo in campagna elettorale, ma anche e soprattutto dopo il voto. Domenica scorsa gli italiani hanno fatto una scelta precisa: ora dobbiamo parlare poco e lavorare tanto".

Così il segretario della Lega, Matteo Salvini (che voci di corridoio lo darebbero ministro Mipaaf se non andasse in porto Mise, a seguito anche del veto messo dal Colle per quanto riguarda il ministero degli Interni) nel corso della manifestazione indetta a Milano contro il caro bollette.

"Vogliamo essere vicini alla filiera agroalimentare: un settore che va aiutato immediatamente, perché rispetto ai rincari sulle bollette e sui prodotti non c'è più tempo. L'Europa tarda a dare risposte: la Spagna e la Germania si sono mosse in maniera autonoma tutelando i loro comparti, se da Bruxelles non dovessero arrivare indicazioni in tal senso dovremo farlo anche noi".

"Il ministero delle politiche agricole? Mi piace il suggerimento di Prandini di modificare il nome in "Ministero della sovranità Agroalimentare": la Lega resta a disposizione per il governo e per questo settore"