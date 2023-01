Coldiretti, Scordamaglia: Efsa pronta a rilasciare autorizzazioni per cibo sintetico. Multinazionali vogliono controllo e in USA finanziano il National Health Institute

“Qualche tempo fa ci accusavano,accusavano Coldiretti di oscurantismo e complottismo perché dicevamo che dietro i cibi ultra processati e sintetici c’era la volontà strategica di distruggere il mondo agricolo. Oggi invece si capisce che quella non è scienza ma una costruzione fatta a tavolino per distruggere un mondo.

C’è però una certa parzialità nel modo in cui si giocano le partite in Ue. Prima appariva strano che Bill Gates incontrasse la Von Der Leyen e gli Stati Uniti per parlare di un nuovo sistema mondiale di salute e alimentazione, ma oggi non appare più così strano.”

Così Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, nel corso dell’incontro Coldiretti svoltosi a Lonato del Garda (Brescia).

“Sui fitofarmaci e le emissioni, il merito di averle fermate è di Coldiretti. Rendere però impossibile la vita alla produzione agroalimentare tradizionale non è slegato da quanto detto prima. Si sono difatti aperte autostrade al cibo sintetico, gli USA vi ricordo che hanno dato le approvazioni in soli 12 mesi alla carne sintetica, mentre gli effetti sulla salute si misurano dopo nove anni.

Il cibo ultra processato è quello che troviamo già sugli scaffali e l’eccesso di consumo porta a incremento della mortalità e degenerazione cognitiva. La classificazione Nova mette questi cibi ultra processati nelle ultime posizioni, a contrario invece del Nutriscore.

Le alternative vegetali alla carne le sosteniamo ma solo se sono realmente realizzate con prodotti naturali. Se invece si utilizzano prodotti che naturali non sono affatto allora ci opponiamo.

A Bruxelles ci hanno detto che l’Efsa è già pronta a seguire la FDA americana sull’autorizzazione per i cibi sintetici. Questo non è accettabile, si vuole riconoscere con una procedura abbreviata e accelerata un prodotto che non è mai esistito prima.

Ci sono 25 miliardi messi a disposizione per fare disinformazione, ad esempio non si parla mai di effetti a lungo termine. In America la Fox nel corso di un documentario ha dichiarato come cinque multinazionali hanno finanziato pesantemente il National Health Institute di Fauci, ottenendo che nella piramide nutrizionale ci possano essere fino a sei porzioni di merendine e cereali raffinati.

Non è la battaglia di domani ma di oggi.