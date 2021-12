Coldiretti, Scordamaglia (Filiera Italia): Iniziativa che porta sulla tavola dei più bisognosi le eccellenze del made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“L’alleanza tra Coldiretti e i grandi brand italiani non è una novità ma è consolidata grazie a Filiera Italia e alle tante iniziative che Coldiretti e Filiera Italia stanno realizzando insieme, questa dunque non è la prima e non sarà l’ultima. Natale è, ancora di più, un momento in cui non è consentita quella disuguaglianza che è sempre odiosa ma che lo diventa in maniera maggiore se interessa una cosa fondamentale come la dieta corretta ed equilibrata. Non ci possono essere oltre 4 milioni di cittadini del nostro paese che non possono permettersi gli alimenti di qualità che caratterizzano la nostra dieta. La nostra iniziativa è proprio questa, tutti i principali brand dell’agroalimentare italiano, Coldiretti e Filiera Italia insieme, per offrire, in maniera non sporadica ma con iniziative che ripeteremo, le eccellenze agroalimentari che esportiamo e che non possiamo far mancare ai nostri concittadini.”

