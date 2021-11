Coldiretti, Speranza: Chi fa buona agricoltura fa buona salute, in Europa puntiamo sulla dieta mediterranea

"Siamo dentro la sfida del Covid, come gli altri paesi europei confermano. Del resto anche nel nostro paese i numeri sono in crescita, per questo dobbiamo insistere con gli strumenti che abbiamo a disposizione, come i vaccini. Oggi abbiamo oltre l'84% di italiani che hanno completato la doppia vaccinazione, ma è solo una tappa. Dobbiamo continuare a far crescere questi numeri, anche con i richiami: ieri abbiamo fatto 150mila booster, che garantisce maggiore protezione per chi ha qualche anno in più, ma dal primo dicembre potrà essere fatta anche agli over 40. Coldiretti si è schierata dalla parte del paese, così da evitare di rimpiombare in limitazioni che abbiamo vissuto. La centralità della questione salute colpisce anche l'ambito di Coldiretti: chi fa buona agricoltura fa buona salute. Penso alle indicazioni dell'OMS che definisce la salute come stato di benessere, non come stato di mancanza di malattia. Solo un'alimentazione corretta può offrire questo benessere. Dobbiamo puntare su alcune matrici fondamentali, come la trasparenza. Dobbiamo puntare sulle nostre tradizioni, sulla dieta mediterranea.

L'Italia si è schierata tutta in Europa sulle stesse posizioni. Sapete quanto stiamo lavorando sulla questione Nutriscore e vogliamo evitare che si commetta un errore. Non vogliamo solo difendere le nostre produzioni, ma la qualità dell'alimentazione in tutto il continente. Questo è un tempo pieno di sfide, ma anche un tempo di opportunità e l'Italia sta vivendo proprio questa stagione, un'occasione come non si è mai vista prima, come le risorse del PNRR e come la nuova consapevolezza. Dentro la crisi le persone hanno capito le cose davvero essenziali: le risorse per la salute erano considerati costi e ora dobbiamo provare a trasformare la crisi: questa è la sfida, perché il diritto alla salute è anche collegato al diritto di mangiare bene". Così la dichiarazione di Roberto Speranza, ministro della Sanità, in occasione del Forum Internazionale dell'agricoltura e l'alimentazione organizzato da Coldiretti.