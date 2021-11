Coldiretti, Vecchioni (BF): L’accordo con Eni ci fa crescere come technology company sviluppando investimenti in Africa – VIDEOINTERVISTA

"Si tratta di un'importante giornata per il gruppo BF, grazie all'accordo firmato con Eni che ci porta ad una dimensione di crescita di sviluppo della ricerca e delle risorse umane che hanno contribuito a questo successo. Si tratta di un'allenza strategica che consolida il percorso industriale e che ci apre un capitolo significativo sul fronte dello sviluppo in un continente importante come l'Africa, partendo da una progettualità totalmente italiana di quasi 20mila ettari a coltura, dedicata alla raffinazione, a una filiera agroenergetica innovativa al nostro paese. Ancora una volta un leader industriale come Eni da un segno di attenzione come un player importante come la piattaforma di infrastruttura di BF che in questi anni è cresciuta come technology company". Questa la dichiarazione a Agricolae di Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione organizzato da Coldiretti.

