Coldiretti, Wojciechowski: Le perplessità italiane su Prosek e cibo sintetico saranno prese in seria considerazione

"Abbiamo una situazione difficile nel settore energetico e la crisi pandemica non è finita. Parlando di sicurezza alimentare, la disponibilità di cibo durante la crisi pandemica in Europa è stata sempre alta, soprattutto in Italia. Il vostro paese rappresenta l'8% del terreno agricolo europeo e il 18% del valore aggiunto lordo della produzione agricola, il primo posto nell' Unione. L'esperienza italiana dimostra è possibile mettere insieme azienda agricole a gestione familiare e l'agricoltura biologica e siete un passo avanti anche nella strategia Farm to Fork. Mi è stato detto che il modello dei piccoli agricoltori italiani non è produttivo e che è necessario spingere verso una dimensione intensiva, ma io ho risposto che la dimensione media in Italia è di soli 11 ettari riesce a dare prodotti a ben 60 milioni di cittadini. Per quanto riguarda la Pac, abbiamo ottenuto un budget migliore e siamo riusciti a ottenere fondi attraverso il Recovery e il New Generation Europe. L'Italia ha svolto un ruolo politico molto importante per questo accordo, ora il passo successivo saranno i piani strategici nazionali che saranno valutati in sei mesi dalla Commissione, in maniera completamente trasparente. Su cibo sintetico e Prosek vi posso assicurare che le vostre argomentazioni saranno prese in seria considerazione". Così Janusz Wojciechowski, Commissario Europeo per l'Agricoltura, in occasione del Forum Internazionale sull'Agricoltura e dell'Alimentazione organizzata da Coldiretti a Roma.

