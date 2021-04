Colle Tenda: Lega, grati a viceministro Morelli, lavori tunnel ripartono a inizio estate

"Il prossimo passo - sottolineano - sarà la Cig del 5 maggio durante la quale auspichiamo che, anche con la convergenza della parte francese, si prenda una decisione definitiva per riprendere i lavori al tunnel già dall'inizio dell'estate. Abbiamo chiesto anche al Viceministro di farsi interprete del fatto che la Cig deve mettere la Francia davanti alle proprie responsabilità in merito all'autorizzazione per i lavori ferroviari a sud di Breil in direzione Ventimiglia per riaprire il prima possibile l'unico importante collegamento tra Liguria e il capoluogo cuneese. Da parte nostra, continueremo col massimo impegno a seguire attivamente la vicenda perché occorre arrivare alla soluzione definitiva di questa problematica viaria di importanza primaria per tutta la Granda e non solo! "

