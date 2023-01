Coltivare Agricoltura Sociale, Giansanti: agricoltura è inclusione sociale, accompagnare imprese che operano nel contesto. VIDEOINTERVISTA

"Siamo arrivati al settimo anno in cui andiamo a riconoscere a quelle aziende, di cui poco si parla, che operano nel mercato e danno la possibilità a tante persone sfortunate di ritrovare se stesse e lavorare in agricoltura. L'agricoltura non è solo un attività economica ma molto di più: gestione del territorio, momento di inclusione sociale. Per questo vogliamo premiare chi aiuta le persone che hanno bisogno".

Così il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti nel corso della premiazione "Coltiviamo Agricoltura Sociale" a Palazzo della Valle. "Credo che questo sia uno dei momenti più alti con cui l'associazione opera. Attraverso questo premio dobbiamo accompagnare le imprese che operano in questo contesto. Ce ne sono tante, per questo dobbiamo far parlare di agricoltura sociale", conclude Giansanti. "Oggi l'agricoltura offre anche questo".