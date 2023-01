Coltivare agricoltura sociale, Santori: proseguire su strada, agricoltura rete sociale d’Italia. VIDEOINTERVISTA

"L'esperienza che abbiamo maturato in questi sette anni dimostra ancora di più come oggi il campo agricolo costituisca il settore su cui costruire la prossima rete sociale dell'Italia. Siamo alla 7.ª edizione della gara del bando sull'agricoltura sociale e abbiamo visto con grande piacere che a questi bandi rispondono in tantissimi".

Così ad AGRICOLAE Angelo Santori presidente senior de "L'Età della Saggezza Onlus" a margine della cerimonia di premiazione dei vincitori del bando Coltiviamo Agricoltura Sociale a Palazzo della Valle sede di Confagricoltura.

"Purtroppo le risorse sono poche e non possiamo premiare tutti, ma sono tutti validi e tutti meriterebbero un premio. C'è un fermento in questo senso, quindi noi dobbiamo proseguire per fare in modo che l'agricoltura possa essere veramente un momento terapeutico per tante persone che soffrono e quindi noi preseguiremo con grande impegno su questa strada".