Coltiviamo Benessere: la salute dal campo alla tavola: il convegno di Cia Centro Lombardia tra agricoltura, nutrizione e salute

Cia Agricoltori Centro Lombardia, in collaborazione con Unitre – Università della Terza Età di Lodi e l’Istituto Professionale Merli Villa Igea indirizzo alberghiero, agrario e panificazione, hanno organizzato il convegno intitolato “Coltiviamo Benessere: la salute dal campo alla tavola”, che si terrà lunedì 20 marzo presso il Circolo Archinti di Lodi in cui si parlerà di salute e corretti stili di vita connessi all’agricoltura, all’alimentazione, all’ambiente e al territorio.

Durante il convegno agricoltori, nutrizionisti, agri-chef spiegheranno l’importanza della corretta alimentazione come punto di partenza fondamentale per uno stile di vita sano. Il rispetto dell’ambiente e la sua tutela, il corretto utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle materie prime, la qualità dei prodotti e la loro trasformazione, l’importanza delle imprese locali per il tessuto sociale ed economico, i moderni stili di vita e i nuovi approcci alla cucina, saranno gli argomenti al centro degli interventi dei relatori.

Il convegno rappresenta infatti un progetto di alleanza e sinergie tra aziende agricole, scuola, università, cittadinanza, istituzioni e territorio: discipline e saperi diversi che fanno rete per promuovere, educare, formare ad uno stile di vita sano, scelte di qualità alimentari e comportamentali, rispetto dell’ambiente, cultura della sostenibilità, conoscenza del patrimonio locale e formazione alla responsabilità sociale e civica.

La salute della persona non può del resto essere disgiunta da quelle degli altri elementi che contribuiscono a realizzarle: i vegetali alla base della nostra catena alimentare, gli animali che ne nutrono e di cui ci nutriamo. Il benessere deve essere circolare o non è tale e deve per questo prendere in considerazione il “Noi” di cui facciamo parte insieme agli altri essere viventi.

Il convegno “Coltiviamo Benessere: la salute dal campo alla tavola” vuole promuovere perciò lo sviluppo di nuovi stili di vita della cittadinanza con una particolare attenzione a quella in età scolastica, quella anziana e a quella svantaggiata mediante una sana alimentazione e una fruizione sostenibile della produzione agricola. L’agricoltura è infatti alla base dell’importanza dello sviluppo di una cultura alimentare come atto del volersi bene e dell’avere cura di sé stessi a partire dell’atto di acquisto dei prodotti alimentari che deve tenere conto della stagionalità, di evitare sprechi, e del recupero della capacità di cucinare pur nella compatibilità con le esigenze di vita.

Il convegno si tiene in seguito al progetto tra Cia Centro Lombardia e l’Istituto Merli che consisteva in incontri tra imprenditori agricoli e studenti finalizzato al futuro dei ragazzi e anche dell’agricoltura: attraverso il confronto e le esperienze degli agricoltori si è voluto orientare gli imprenditori agricoli del futuro, potenziandone le scelte, rendendoli consapevoli e competenti di ciò che è necessario per diventare soggetti attivi nel mondo professionale agricolo, al fine di mantenere vivo e in crescita il comparto principale dell’economia nazionale.

Cia Agricoltori Centro Lombardia donerà inoltre delle borse di studio agli studenti che avranno ottenuto il miglior profitto agli esami di maturità e ai gruppi che presenteranno i progetti di ricerca indicati dagli agricoltori Cia durante gli incontri, che sono:

· L’utilizzo di farine a basso contenuto di glutine per produzione di dolci e lievitati;

· Conservazione dei prodotti e utilizzo degli scarti di produzione: ottimizzazione e preparazioni;

· E se aprissi un agriturismo? Progettazione di un agriturismo di ristorazione: la valorizzazione del territorio rurale attraverso l’identificazione di attività che forniscano materie prime e prodotti tipici di alta qualità; la legislazione agrituristica regionale inerente l’apertura e la gestione dell’attività; la comunicazione e la promozione dell’agriturismo e della rete di aziende ad esso connesse.