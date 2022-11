Comagri Camera, Carloni: Sovranità alimentare fondamentale per sicurezza del paese. Priorità Commissione saranno semplificazione e tutela produttori, i veri custodi dell’agricoltura

“La dipendenza dalle fonti di materia prima alimentari ed energetiche hanno fatto riscoprire l’importanza di avere delle filiere chiuse di produzione. Inoltre ci sono elementi di rischio di sicurezza per il paese quando quella mancata autonomia e sovranità è legata al bene primario, cioè alla mancata capacità di sfamare la propria popolazione. L’Italia con la globalizzazione ha delocalizzato alcune produzioni ed in altri casi ha totalmente smesso la capacità produttiva, questo però rappresenta un disvalore economico nel momento in cui la speculazione finanziaria si accanisce e crea un dumping economico. Dal punto di vista della capacità di produzione abbiano commesso dunque degli errori, concentrandosi su produzioni che favorivano l’esternazionalizzazione di intere filiere e che oggi abbiamo perso. Questi temi hanno però portato al centro del dibattito politico nuovamente l’agricoltura.”

Così ad AGRICOLAE il presidente della Comagri Camera, Mirco Carloni (Lega).

“Riguardo la Commissione che presiedo lavoreremo in maniera univoca col governo e coi colleghi del Senato. Ci sono delle priorità, su cui come Lega abbiamo chiesto la fiducia agli italiani, e che abbiamo preso come impegno. Intanto c’è il tema fortissimo della semplificazione burocratica ed il rischio di perdere intere fette di produzione senza le dovute tutele per i costi operativi che sono aumentati per le imprese agricole. Su questo costruiremo insieme al Senato e al Governo un’azione decisa.

Riguardo al cibo sintetico e al Nutriscore credo che l’approccio ideologico sia sempre sbagliato. Dobbiamo tutelare la nostra capacità di biodiversità e di produzione. Pensiamo poi ai grandi operatori di green washing, alle multinazionali che danneggiano i piccoli produttori che sono i veri e propri custodi dell’agricoltura. Se vogliamo bene all’Italia dobbiamo stare attenti che non ci siano attività politiche regolatorie che danneggino la nostra economia.”