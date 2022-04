Comagri Camera, Centinaio: al Mipaaf risultano attualmente 29 contratti di filiera sottoscritti relativi al IV Bando

"Sul sito del Ministero è presente l'ordine di arrivo dei 94 beneficiari. 39 contratti sono finanziati dal bando sviluppo e coesioni. I contratti successivi che graveranno sul Piano nazionale Complementare sono già stati valutati dalla commissione. La 40ma domanda è stata sottoposto a valutazione con integrazione documentaria, la 41ma è stata approvata. Complessivamente risultano 29 contratti sottoscritti ed un altro che è in procinto di essere sottoscritto. Successivamente l'amministrazione ha ripartito le risorse per i contratti di filiera e di distretto per i settori per complessivi 1,2 miliardi di euro, di cui 350milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria per i progetti ammessi al IV Bando e 690 milioni di euro per un nuovo avviso pubblico per i contratti di filiera per il settore agroalimentare".

Così, Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in Comagri Camera, in riposta all'interrogazione dell'onorevole Gagliardi, per l'elenco dei beneficiari del IV Bando relativo ai contratti di filiera e sui tempi di emanazione del nuovo bando