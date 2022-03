Comagri Camera, Centinaio: incrementare il potenziale produttivo europeo per le colture proteiche e cereali rimettendo in produzione superfici ferme

"La problematica attuale di mercato e le possibili azioni da adottare sono state dibattute nell'Agrifish del 21 marzo scorso. Su iniziativa italiana sono state adottate alcune misure eccezionali per i settori più colpiti dai costi di produzione. In particolare, per contrastare le turbative di mercato, è stato proposto l'utilizzo dei fondi derivanti da entrate a destinazione specifica e una parte della riserva di crisi che metterà a disposizione del paese 48 milioni di euro da utilizzare entro il 30 settembre 2022 ca cui saranno aggiunti 196 milioni di finanziamento nazionale. Inoltre è stato attivato lo stoccaggio privato per le carni suine per l'articolo 17 1038/2013 sull'OCM unica. In aggiunta per la crisi di liquidità gli stati potranno erogare un maggiore numero di anticipi per gli interventi diretti a partire dal 16 ottobre 2022. Sarà possibile erogare fino al 70% dei pagamenti diretti entro il prossimo 31 luglio. Il settore agricolo potrà utilizzare il Temporary Crisis framework nei limiti dei 35 mila euro per azienda. L'obiettivo di incrementare il potenziale produttivo europeo per le colture proteiche e cereali è stato deciso di rimettere in produzione le superfici destinate alle aree ecologiche e quelle ritirate dalla produzione. Per avere maggiore trasparenza sui cereali e semi oleosi la Commissione sta lavorando su una comunicazione mensile delle giacenze che ciascuno stato dovrà comunicare. Nel decreto legge 21/22 per il problema di approvvigionamento dei fertilizzanti minerali è stato approvato l'utilizzo del digestato, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, nei limiti in cui i prodotti utilizzati siano rappresentati da prodotti vegetali, sottoprodotti alimentari e effluenti zootecnici".

Così il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera sulle iniziative per contrastare la crisi dei settore agroalimentari più colpiti dalla crisi