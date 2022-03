Comagri Camera, Centinaio: manifestazione RinascITALIA non patrocinata dal Mipaaf perché non attinente a competenze del ministero

"La manifestazione RinascITALIA non è stata ritenuta idonea a promuovere la produzione floricola, riguardo ad aspetti non attinenti alle competenze di questo ministero. Per altro i progetto presentato, oltre a non essere chiaro nella calendarizzazione appariva astratto nella realizzazione. Secondo la circolare della Presidenza del Consiglio del 10 giugno 2019 il patrocinio è concesso a titolo gratuito per iniziative a carattere nazionale o internazionale di alto rilievo culturale, sociale, scientifico e artistico, storico, sportivo ed esclusione di quelle che abbiano finalità commerciali o strettamente locale. Ciascun ministero può concedere il patrocinio solo per materie di competenza in linea con quanto previsto dalla circolare in questione, escludendo le iniziative che abbiano scopro di lucro diretto o indiretto. L'obiettivo del progetto indicato è di indirizzare le amministrazioni comunali ad aderire all'iniziativa comuni fioriti. Questa iniziativa di marketing turistico ha lo scopo di incentivare la scoperta turistico-ambientale, fattori determinanti per la qualità della vita, tramite l'abbellimento del territorio comunale con fioriture per il benessere della cittadinanza. Dal regolamento del predetto marchio, in particolare gli articoli 4 e 5 emerge che i comuni interessati sono tenuti al pagamento di una considerevole quota di iscrizione e di mantenimento del marchio di qualità per gli anni successivi. Pertanto, sebbene si ritenga una meritevole iniziativa, considerato che il pagamento delle quote sottintende una sorta di lucro indiretto, non sarà possibile concedere il patrocinio in quanto vietato dalla circolare".

Così il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera sul mancato patrocinio della manifestazione RinascITALIA organizzata da Asproflor.