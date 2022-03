Comagri Camera, Centinaio: Mipaaf a lavoro su contrasto danni da siccità e potenziamento infrastrutture irrigue

“L’attuale situazione climatica non riveste più carattere di straordinarietà. Per promuovere un utilizzo sempre più efficiente dell’acqua e una maggiore disponibilità della risorsa per l’irrigazione il Mipaaf ha adottato una strategia nazionale sul risparmio idrico, sulla tutela territoriale e sulla lotta al dissesto idrogeologico volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura.”

Così il sottosegretario Mipaaf Gian Marco Centinaio nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera su iniziative a contrasto danni da siccità:

“Si tratta di una programmazione basata sull’adeguamento delle infrastrutture con finalità irrigua come i grandi accumuli, la realizzazione di una rete capillare di piccoli invasi e reti di distribuzione. In tale contesto per portare avanti la strategia degli investimenti e raggiungere i target di sviluppo sostenibile il Mipaaf sta sfruttando e integrando le potenzialità di finanziamento di vari fondi disponili sia nazionali che Ue.

I fondi di sviluppo rurale hanno contribuito alla realizzazione di interventi alle infrastrutture irrigue per 356 mln euro. Anche attraverso il Pnrr si finanzieranno interventi per l’efficientamento del sistema irriguo per 880 mln euro. Interventi realizzabili nel breve e medio periodo. Con le risorse della legge di bilancio saranno finanziati interventi per 440 mln euro.

Infine nell’ambito della futura pac sarà possibile finanziare interventi finalizzati ad ottimizzare l’uso in campo della risorsa idrica e le buone pratiche agricole al fine di promuovere l’adattamento del sistema idrico al cambiamento climatico.”