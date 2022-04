Comagri Camera, Centinaio: Mipaaf rientra tra le amministrazioni che hanno centrato in pieno il target dei provvedimenti attuati

"Al nostro arrivo al Mipaaf non risultavano attuati 50 provvedimenti su 80 previsti di cui alcuni con termini scaduti e risalenti al governo Renzi. In questi 14 mesi di governo i provvedimenti attuati hanno raggiunto quota 90. Appena insediato abbiamo adottato procedure per accelerare il processo. Abbiamo istituito una rete di professionalità di alto profilo per l'impulso all'attuazione. Gli effetti, scomputati i mesi iniziali, segnalo che il Mipaaf rientra tra le amministrazioni che hanno centrato in pieno i target per tutto il periodo considerato. Siamo tra le 6 amministrazioni che tra gennaio e febbraio si è vista assegnare il maggior numero di provvedimenti, con un percentuale complessiva del 65% di adozione. In termini assoluti il Mipaaf ha adottato 13 provvedimenti su 20 previsti".

Così, Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in Comagri Camera, in riposta all'interrogazione dell'onorevole Nevi per l'attuazione di provvedimenti attuativi di competenza del Mipaaf