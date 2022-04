Comagri Camera, Centinaio: per combattere la crisi dei prezzi Commissione Europea ha adottato pacchetto provvedimenti eccezionale

"La crisi causata dall'impennata dei prezzi delle materie prime e delle commodities ha colpito duramente l'agroalimentare. Per affrontare tale situazioni la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure eccezionali per i settori colpiti, con un fondo di 500 milioni di euro, di cui 48 per l'Italia, cofinanziato al 200% con fondi nazionali. Sono stati previsti livelli più elevati di anticipi sugli aiuti diretti e la possibilità di seminare superfici a riposo, un nuovo quadro temporaneo di aiuti di stato, l'apertura dell'ammasso privato di carni suine, il monitoraggio mensile degli stock di cereali e semi oleosi. Per lo sviluppo rurale alla Commissione è stata manifestata la necessità e l'urgenza dell'attivazione di una misura eccezionale e temporanea, anche nella flessibilità degli investimenti. Per il aiuti di stato il 23 marzo 2022 la Commissione ha adottato la possibilità per gli stati membri di utilizzare la flessibilità del temporary framework per sostenere l'economia, con la possibilità di erogare aiuti di importo limitato fino a 35mila euro per le aziende agricole e della pesca".

Così, Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in Comagri Camera, in riposta all'interrogazione dell'onorevole Benedetti su misure urgenti per l'utilizzo delle risorse stanziate dal Psr, della Pac ed in particolare del Psr Sicilia.