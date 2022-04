Comagri Camera, Centinaio: posticipazione domande Pac comporterebbe un ritardo del pagamento degli anticipi dei premi

"In conseguenza dell'impatto degli aumenti delle materie prime e dell'impatto sull'offerta innescato dalla guerra in Ucraina, l'Unione Europea, con l'obiettivo di aumentare la produzione agricola ha approvato la decisione di utilizzare per fini produttivi, di pascolo e fienagione i terreni dichiarati dagli agricoltori a riposo per fini di rinverdimento. Tale decisione ha autorizzato gli stati membri ad adottare tali deroghe senza conseguenze sul pagamento e anche all'utilizzo di fitosanitari su superfici destinate alla produzione. Per quanto riguarda la proroga, il Ministero sta monitorando la situazione, per valutare l'eventuale posticipazione delle domande Pac che comporterebbe però un ritardo del pagamento degli anticipi dei premi, visto che questi possono essere erogati solo dopo il controllo amministrativo".

Così, Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf, in Comagri Camera, in risposta all'interrogazione dell'onorevole Losso per una proroga dell'inserimento nei fascicoli aziendali elettronici dei terreni a risposo da rimettere nei piani colturali entro la scadenza dei 15 maggio.