Comagri Camera, fitosanitari. D’Eramo: prosegue confronto a Bruxelles con Commissione Ue. Preoccupazioni Italia condivise dagli altri Stati

Su utilizzo prodotti fitosanitari:

"Rilevo in premessa che la richiesta delle autorizzazioni all’impiego di prodotti fitosanitari in situazioni di emergenza compete al Ministero della salute. In merito alla proposta di Regolamento della Commissione europea, pubblicata il 22 giugno 2022, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, questo Ministero ha già rappresentato la presenza di diversi elementi di preoccupazione.

Le stesse preoccupazioni evidenziate dall’Associazione Italiana Protezione delle Piante (AIPP) sono condivise in larga parte anche dagli altri Stati Membri, così come è emerso nel corso del confronto con la Commissione promosso dal Consiglio europeo durante la Presidenza Ceca nel secondo semestre del 2022."

Così il sottosegretario Masaf Luigi D'Eramo nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera.

"La posizione dell’Italia nell’indurre la Commissione europea a riconsiderare la strategia di riduzione dei prodotti fitosanitari interpreta le preoccupazioni di tutto il mondo agricolo e agroalimentare nazionale e in attesa della nuova valutazione di impatto della proposta di regolamento in corso di svolgimento, prosegue il confronto a Bruxelles tra le delegazioni degli Stati Membri e la stessa Commissione sulle parti di testo non oggetto di valutazione d’impatto aggiuntiva.

Lo scorso maggio 2022, la Commissione UE, con i regolamenti 2022/740 e 2022/751, ha escluso i fumiganti “1,3-dicoloropropene” e “cloropicrina” tra le sostanze fitosanitarie ammesse nonostante l’Italia abbia più volte evidenziato la strategicità di questi prodotti per alcune colture nazionali.

Infatti in alcuni areali di produzione la mancanza di questi prodotti, che non trovano sostituti della stessa efficacia, determina l’impossibilità di portare avanti le coltivazioni a causa di attacchi massicci di organismi nocivi.

A seguito di confronti informali circa la reale necessità di disporre di questi mezzi tecnici per risolvere i casi di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53 del regolamento CE 1107/2009, il Ministero della salute, ha invitato Masaf e Ministero dell’ambiente a fornire un parere dettagliato circa le aree interessate.

Dopo un oneroso lavoro di ricognizione territoriale, il Servizio Fitosanitario Nazionale ha completato l’elenco le colture interessate, delle aree delle varie regioni in cui la presenza dell’emergenza legata agli organismi nocivi richiede l’impiego indispensabile dell’1,3-dicoloropropene e della cloropicrina.

Sulla base di detta delimitazione, il Ministero della salute potrà adottare i provvedimenti di autorizzazione all’uso di dette sostanze, per 120 giorni, limitatamente alle aree interessate."