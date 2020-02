COMAGRI CAMERA, I LAVORI DI OGGI

La XIII Commissione Agricoltura ha svolto l’audizione informale di rappresentanti di Agripesca, Assoittica Italia e Ugl Pesca, nell’ambito dell’esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro e C. 1636 Viviani, recante Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

In sede referente, ha proseguito l’esame del nuovo testo della proposta di legge recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella e abb. - Rel. Cadeddu, M5S).

Sempre in sede referente, infine, ha iniziato l’esame delle proposte di legge recanti, rispettivamente, Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (C. 175 Paolo Russo e C.1650 Incerti – Rel. Cenni, PD) e Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale (C. 2115, approvata dal Senato – Rel. Cassese, M5S).

