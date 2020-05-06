Agricoltura

COMAGRI CAMERA, I LAVORI DI OGGI

Posted by × Pubblicato il 06/05/2020 at 19:46
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La XIII Commissione Agricoltura ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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