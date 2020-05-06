COMAGRI CAMERA, I LAVORI DI OGGI

La XIII Commissione Agricoltura ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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La XIII Commissione Agricoltura ha svolto interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Scontro all’interno della maggioranza tra l’Italia Viva di Teresa Bellanova e il Movimento Cinque Stelle di Vito Crimi. Oggetto del contendere: la sanatoria per regolarizzare i migranti in agricoltura a fronte della necessità di braccia nei campi venute a mancare a causa dell’emergenza Coronavirus. Se per la Bellanova è un […]
I servizi di livestream sono diventati un nuovo modo di vendere prodotti agricoli in Cina, mentre il paese sta aggiornando le reti di e-commerce nelle aree rurali, riporta Xinhua. Li Xuying, direttore di un negozio Taobao nella provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, ha venduto più di 20 tonnellate di agarico […]
“Per la ‘Festa della mamma’ inviteremo tutti ad acquistare fiori nei vivai lombardi. Il florovivaismo è uno dei settori più colpiti dagli effetti economici di questa pandemia perché è stato costretto a chiudere proprio nel periodo in cui genera il 75% del fatturato annuo”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo […]
“Le misure emanate dal Governo sono state sufficienti e adeguate a contenere il numero dei contagi. La reazione del Sistema Sanitario Italiano in generale e più in particolare quello delle Regioni maggiormente colpite è stata di straordinaria efficienza consentendo di offrire cure adeguate a tutta la popolazione italiana. Cio’ che […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CORONAVIRUS, ROLFI: PER LA FESTA DELLA MAMMA ACQUISTARE FIORI NEI VIVAI LOMBARDI
#RESTART, CAMERA COMMERCIO VARESE: APERTO BANDO CONTRIBUTI A PMI AGRICOLE
AGRICOLTURA: PAN, “SANATORIA IMMIGRATI NON È SOLUZIONE, SENZA VOUCHER SI FAVORISCE SOLO LAVORO NERO E CAPORALATO”
OCM VINO, ECCO DECRETO DI MODIFICA. OPERATORI MESSI AL SICURO DA SANZIONI MA SOLDI RISCHIANO DI TORNARE A BRUXELLES
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PROVVEDIMENTI REGIONE PER SETTORE LATTIERO E FLOROVIVAISTICO, SERVONO TEMPI BREVI
AGRICOLTURA: DA REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’AFFITTO DI STRUTTURE ABITATIVE PER I LAVORATORI SALARIATI STAGIONALI
AGRICOLTURA, ROLFI: NO A ‘MAXI SANATORIA’, NEI CAMPI I NOSTRI DISOCCUPATI E BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA
COPAGRI LOMBARDIA: LATTE, MISURE COMMISSIONE UE INSUFFICIENTI; NO AD AMMASSO IN POLVERE, SÌ A RIDUZIONE VOLONTARIA PRODUZIONE
APICOLTURA, ROLFI, LOMBARDIA: RICONOSCIUTA COME ATTIVITA AGRICOLA FONDAMENTALE
AGRICOLTURA PAN, DA COMMISSIONE EUROPEA MENO CHE BRICIOLE, NON È QUESTO L’AIUTO CHE SERVE AD UN SETTORE STRATEGICO
PIEMONTE, RIAPRONO I MERCATI AGRICOLI DI CIA E CONFAGRICOLTURA
VINO PRIMITIVO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA E BASILICATA: BENE DIFESA DA PARTE DI BELLANOVA
MIPAAF, BELLANOVA: NON CONSENTIRÒ MAI CHE UN VINO SICILIANO DOP O IGP POSSA CHIAMARSI PRIMITIVO. MA NESSUNO PUÒ IMPEDIRE SPERIMENTAZIONI SUI VITIGNI
VINO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: CHIEDIAMO AIUTI PER RIDUZIONE VOLONTARIA PRODUZIONI
AMBIENTE. PRIMI ESITI STUDIO ARPAV CON CNR. RILEVATE TRACCE DI NUOVE SOSTANZE PERFLUORATE IN ACQUE SUPERFICIALI DEL TRATTO VENETO DEL PO
AGRICOLTORI LOMBARDI COME SOLDATI IN PRIMA LINEA DURANTE UNA GUERRA. PER GARANTIRE APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE. VIDEO DELLA REGIONE
CONFAGRICOLTURA PUGLIA E BASILICATA: NO A PERMESSO IMPIANTO PRIMITIVO
AGRICOLTURA, ROLFI: CACCIA SELEZIONE CINGHIALI IN LOMBARDIA TUTTO L’ANNO ANCHE CON VISORI NOTTURNI
MIPAAF, INSEDIATO OGGI IL COMITATO SORVEGLIANZA PIANO RIGENERAZIONE OLIVICOLA
VOUCHER IN AGRICOLTURA: PAN, “DA MINISTRO BELLANOVA IMPORTANTE APERTURA SU NOSTRA PROPOSTA. MA ORA ACCELERI”
VOUCHER IN AGRICOLTURA: PAN, “DA MINISTRO BELLANOVA IMPORTANTE APERTURA SU NOSTRA PROPOSTA. MA ORA ACCELERI”
CORONAVIRUS, ROLFI: DA LUNEDI’ 4 MAGGIO CONSENTITA LA PESCA SPORTIVA IN LOMBARDIA
EFFETTO LOCKDOWN: UNA BUONA NOTIZIA – QUEI DRAGHI DEI TRITONI DICONO CHE L’ECOSISTEMA DELLA VERSILIA STA BENE
DAL 4 MAGGIO CONSENTITI IN PIEMONTE TAKE AWAY E RISTORAZIONE DA ASPORTO, A TORINO DAL 9 MAGGIO
CORONAVIRUS, ROLFI: DAL 4 MAGGIO CONSENTITA LA PESCA SPORTIVA IN LOMBARDIA
LOMBARDIA, INCENDI BOSCHIVI, CESSATO ALTO RISCHIO STAGIONE INVERNALE
VINO, STEFÀNO (PD): È TERRORISMO PRODURRE PRIMITIVO FUORI DAL SUO STORICO TERROIR. BELLANOVA BLOCCHI IMMEDIATAMENTE QUESTA MISTIFICAZIONE
PESCA – SERPILLO, AGRIPESCA UCI: SERVE UN PIANO MARSHALL PER LA PESCA PER SOSTENIBILITA’ FILIERA – REALTA’ DI ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY – SCILLA: COMPARTO SENZA AIUTI ECONOMICI
CIMICE ASIATICA, E.ROMAGNA: AL VIA I PRIMI ‘LANCI’ VESPA SAMURAI
LATTE PAN, SALVO IL FRESCO, NESSUN ALLUNGAMENTO DI SCADENZA, DAL MINISTERO UNA CONFERMA PER I NOSTRI PRODUTTORI
AGRITURIST- CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: ELIMINARE IMU E TARI
CORONAVIRUS, ROLFI: CONSENTITA LA CURA DEGLI ORTI ANCHE AGLI HOBBISTI
PESCA SPORTIVA VENETO, ASSESSORE PAN: SI PUÒ, MA IN FORMA INDIVIDUALE
CORONAVIRUS, ROLFI: PER FORMAGGI BANDO ENTRO TRE SETTIMANE. PRODOTTI ANDRANNO A FAMIGLIE INDIGENTI
COVID, COME CAMBIA IL VIRUS E IL LOCKDOWN TRA ROMA E PROVINCIA. VIDEO
OSSERVATORIO ANBI SULLO STATO DELLE RISORSE IDRICHE: ALLARME IN VENETO, CRESCE LA PREOCCUPAZIONE IN E.ROMAGNA
PIEMONTE, IL PRESIDENTE CIRIO HA NOMINATO MAURIZIO MARRONE NUOVO ASSESSORE REGIONALE
FASE 2, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: SIAMO ANCORA IN UNA FASE 1 BIS
MANODOPERA AGRICOLA, SCONTRO NEL GOVERNO. ECCO COME FANNO GLI ALTRI PAESI MA IL LAVORO E’ DURO E I NUOVI DISOCCUPATI NON REGGONO
CINA, E-COMMERCE E DIRETTE STREAMING PER VENDERE PRODOTTI AGRICOLI. ALIBABA PRONTA AD INVESTIRE IN AGRICOLTURA DIGITALE
CORONAVIRUS, ROLFI: PER LA FESTA DELLA MAMMA ACQUISTARE FIORI NEI VIVAI LOMBARDI
CONTE: COLDIRETTI, ANTICIPO RIAPERTURE SALVA MADE IN ITALY PER CHIUSURA RISTORANTI PERSI 5 MLD IN VINO, PESCE, FORMAGGI E SALUMI
COVID, MANZATO, LEGA: PRESENTATO ODG SU RIAPERTURA FATTORIE DIDATTICHE
CANADA, TRUDEAU: AIUTI PER 179 MLN DI DOLLARI AL SETTORE AGROALIMENTARE, PRONTI AD AGGIUNGERE ALTRI FONDI AD AGRICOLTURA
CCNL ALIMENTARE, UILA FAI E FLAI HANNO SOTTOSCRITTO RINNOVO CONTRATTO
CORONAVIRUS, BERLATO, FDI: COMMISSIONE UE RICONOSCE LAVORO SVOLTO DA SETTORE AGROALIMENTARE
CIA: FLESSIBILITÀ, SANATORIA STRANIERI E VOUCHER. SUBITO STRUMENTI PER LAVORO NEI CAMPI
COPAGRI: CORONAVIRUS, PER LA FASE 2 PUNTARE SU LIQUIDITÀ, AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI E INTERVENIRE SU COSTO LAVORO
DL MAGGIO: COLDIRETTI, BENE PROROGA PERMESSI SOGGIORNO, ORA VOUCHER
CORONAVIRUS: LE PROPOSTE DI CONFAGRICOLTURA AL GOVERNO PER LA RIPRESA
CAA, TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI SCENDONO IN CAMPO VS AGEA E SCRIVONO A BELLANOVA: TUTELI I LAVORATORI E USI POTERE VIGILANZA MIPAAF. LA LETTERA
AGRICOLTURA. L’ABBATE, MIPAAF: NESSUN ALLUNGAMENTO DI SCADENZA PER IL LATTE FRESCO ITALIANO
COVID, LEGA: DIMISSIONI BELLANOVA? CHIEDA SCUSA A ITALIANI, ALTRO CHE SANATORIA
CORONAVIRUS, CIA: FERME ATTIVITA CONTROLLO CINGHIALI, AGRICOLTURA E CITTA SOTTO ASSEDIO
#RESTART, CAMERA COMMERCIO VARESE: APERTO BANDO CONTRIBUTI A PMI AGRICOLE
EXPO DUBAI, AGORA CHE RIUNIRA IL MONDO NELLA NUOVA SFIDA DELLA RIPARTENZA. GLI INTERVENTI VIDEO
CORONAVIRUS, COLDIRETTI: SCHIZZANO PREZZI DA FRUTTA +8% A VERDURA +5%
OCM VINO, DECRETO DI MODIFICA INTERVIENE SU DM MARTINA 2018-19 MA NON SU DM CENTINAIO CHE VIGE IN TEMPO DI COVID. ITALIA INSEGUE FRANCIA SU DISTILLAZIONE VINI QUALITA
AGRICOLTURA: PAN, “SANATORIA IMMIGRATI NON È SOLUZIONE, SENZA VOUCHER SI FAVORISCE SOLO LAVORO NERO E CAPORALATO”
OCM VINO, MIPAAF AVEVA ASCOLTATO FILIERA, MA REGIONI LO HANNO STOPPATO. IL DOCUMENTO
OCM VINO, ECCO DECRETO DI MODIFICA. OPERATORI MESSI AL SICURO DA SANZIONI MA SOLDI RISCHIANO DI TORNARE A BRUXELLES
FRANCIA PUNTA A SOVRANISMO ALIMENTARE, MINISTRO GUILLAUME: STOP AD ACCORDI INTERNAZIONALI SU CIBO E AGRICOLTURA
CAA, ANTITRUST DA RAGIONE AD AGEA. AGROTECNICI PRONTI A RICORSO E A DIFFIDA PENALE VERSUS PAGLIARDINI. IL PARERE DEL GARANTE
RUSSIA, NEL 2020 AGRICOLTORI RICEVERANNO 8,5 MLD DI RUBLI PER ATTIVITÀ DI BONIFICA, +10,4% SUL 2019
LE BATTUTE DI MASSIMO FIORIO: TRA SOVRANISMO ALIMENTARE E NUOVA TECNOLOGIA. COME CAMBIA IL CIBO IN TEMPO DI COVID
COVID, CONFCOOPERATIVE LAVORO: GOVERNO INTERVENGA CON PIANO DI PUBLIC PROCUREMENT
ISMEA RISPONDE: OGNI SETTIMANA AL SERVIZIO DEGLI UTENTI PER ILLUSTRARE STRUMENTI PER AGRICOLTORI
CORONAVIRUS, MERCURI (ALLEANZA COOPERATIVE), INSUFFICIENTI LE MISURE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE UE
ZOOTECNICO, ALLEANZA COOPERATIVE: COMPARTO SOFFRE, ATTENDIAMO CHE LE MISURE VENGANO MESSE PRESTO IN ATTO
FASE 2: COLDIRETTI, SENZA RIAPERTURA ADDIO A 24MILA AGRITURISMI
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PROVVEDIMENTI REGIONE PER SETTORE LATTIERO E FLOROVIVAISTICO, SERVONO TEMPI BREVI
AMMASSO FORMAGGI, BELLANOVA, MIPAAF: VIA LIBERA A CIRCOLARE PRESENTAZIONE RICHIESTE. SOSTEGNO A FILIERA
FIOCCHI, FDI: DA COMMISSIONE UE PACCHETTO ANTICRISI PER AGRICOLTORI
VINITALY: IL VINO NELLA GDO NEL 1° QUADRIMESTRE. CRESCONO VENDITE PER LA TAVOLA DI CASA
VINO, INDAGINE VINITALY-NOMISMA WINE MONITOR: LOCKDOWN HA FRENATO CONSUMI ITALIANI, MA NEL POST COVID TUTTO TORNERÀ COME PRIMA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
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