Comagri Camera, i lavori di oggi

La XIII Commissione Agricoltura, in sede consultiva, per il parere alla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea ha iniziato l’esame del disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo – Rel. Gagnarli, M5S). Inoltre, in sede referente, ha proseguito l’esame del testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro - Rel. Pignatone, M5S).

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK