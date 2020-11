Comagri Camera, i lavori di oggi

La XIII Commissione Agricoltura in sede consultiva, per il parere alla II Commissione Giustizia, ha terminato l’esame del disegno di legge C. 2427 Governo recante Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, esprimendo un parere favorevole con condizioni e osservazioni (Rel. – Incerti, PD). Per il parere alla XIV Commissione, ha iniziato l’esame congiunto del disegno di legge C. 2757 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e del Doc. LXXXVII, n. 3 recante Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Rel. Gagnarli, M5S)

