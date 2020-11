Comagri Camera, interrogazioni a risposta immediata. Le risposte del sottosegretario L’Abbate

-Su iniziative a tutela prodotti Made in Italy:

Il 14 settembre 2020, in forma virtuale, si è tenuta la cerimonia di firma tra Ue e Cina per la reciproca registrazione e protezione delle Indicazioni geografiche. L’accordo permetterà di poter avere uno strumento efficace di tutela delle Ig degli Stati membri. Le indicazioni sono registrate e protette sia nella versione in caratteri latini che in ideogrammi cinesi. Con l’entrata in vigore dell’accordo avvera la registrazione di reciproche 100 indicazioni geografiche, aumentate dello stesso numero dopo quattro anni. Successivamente si potrà ulteriormente ampliare la lista. La difesa del Made in Italy è una delle priorità che il ministero persegue, sia a tutela delle aziende del settore sia a tutela del

consumatore. La protezione delle Ig deve riguardare il mercato reale ma anche il sempre più fiorente mercato online, a questo proposito ricordo la collaborazione tra Alibaba e l’Icqrf.

-Sulle modalità di assunzione di personale dipendente da parte dei Caa:

Agea ha chiarito direttamente ai rappresentanti dei liberi professionisti che le scelte operate dipendono esclusivamente dalla necessità di salvaguardare l’integrità del Sian e nel contempo dalla necessità di attuare forme di controllo e vigilanza più penetranti ed efficaci sulle funzioni delegate. Agea ha evidenziato che la previsione dell’articolo 4 si inquadra nel processo di rafforzamento dell’organismo pagatore che riguarda anche l’efficientamento dei Caa. Tale disposizione riguarda l’organizzazioni dei Caa limitatamente agli operatori abilitati ad accedere al Sian, in modo che Agea interviene solo sull’organizzazione delle attività connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche delegate, non ingerendosi nell’organizzazione delle diverse attività di natura privatista da parte dei Caa.

Le proposte degli ordini dei collegi in parte dirette al mero mantenimento dello status quo ed in parte neanche compatibili con le norme sul riconoscimento dei Caa che, per quanto attiene la qualifica di operatori, non impongono l’iscrizione ad albi professionali, non potevano essere introdotte per un atto amministrativo. Non sono state ritenute coerenti con le finalità delle modifiche convenzionate illustrate, di cui per per altro erano state rese pienamente consapevoli.

-Su iniziative a sostegno del settore suinicolo:

In accordo col ministro della salute, il ministro Bellanova ha deciso di proporre un decreto legge per l’adozione di un piano nazionale con le finalità di prevenire il diffondersi della peste suina. La bozza di norma prevista non introduce nuove forme di contenimento ma la semplice applicazione in via preventiva delle disposizioni già esistenti. Riguardo alle disposizioni del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 rilevo che l’articolo 7 comma 2 dispone espressamente che i prodotti quell’articolo 2 che non soddisfano i requisiti e immessi nel mercato, etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto, possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte. A sostegno della filiera il fondo emergenziale prevede risorse pari a 30 milioni di euro, a queste si sommano gli interventi di decontribuzione e le risorse a fondo perduto, oltre ad una serie di misure entrate in vigore causa covid.

-Su iniziative a sostegno imprese agricole e agroalimentari

C’è il massimo impegno a difendere e promuovere il patrimonio agricolo italiano in tutte le sue declinazioni. Questo continua ad essere il nostro obiettivo principale, tanto più a fronte dell’aggravarsi della situazione sanitaria che sta producendo gravi danni all’intero sistema economico italiano, europeo e mondiale. L’obiettivo di salvaguardare i comparti agricoli e agroalimentari ha comportato l’esigenza di apprestare misure adeguate per contrastare la crisi e contenere i danni alle imprese. Per questo motivo nel decreto legge sui ristori le principali categorie che vengono sostenute sono quelle dell’horeca, e le imprese agricole e agroalimentari che con la riduzione dell’attività della ristorazione vedono indebolirsi un canale che è la destinazione di circa il 35% della produzione nazionale. I ristori a fondo perduto rappresentano solo una prima e parziale risposta, oltre al decreto per l’attuazione del bonus filiera ristorazione, che sblocca 600 milioni di euro di aiuti, ritengo opportuno ricordare che già dallo scorso marzo abbiamo messo in campo interventi per oltre 2 miliardi di euro di interventi di aiuto al settore.