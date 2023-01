Comagri Camera, La Pietra: Masaf al lavoro per rispondere a richieste settore su fermo pesca e arresto temporaneo

Con decreto ministeriale del 30 dicembre sono state designate le direzioni generali della pesca marittima e acquacoltura del Masaf quali autorità di gestione. L’ufficio aiuti nazionali e Fead di Agea quale autorità contabile, l’ufficio controlli specifici dell’organismo di coordinamento di Agea come autorità di audit. Ora il Masaf è in condizione di elaborare la scheda di intervento relativa alla misura di arresto temporaneo in cui definire i criteri di ammissione e selezione dei beneficiari, da sottoporre poi per formale approvazione al comitato di sorveglianza Feampa. Elaborata tale scheda sarà possibile attivare gli interventi previsti dal piano, tra cui la misura di arresto temporaneo. Per rispondere in maniera tempestiva alle esigenze del settore è nostra intenzione rivedere la ripartizione delle competenze tra gli uffici del Masaf per superare le criticità riscontrate.

Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera.