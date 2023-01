Comagri Camera, La Pietra: Olio, lavoriamo per favorire aggregazione tra Ceq e Fooi. A febbraio tavolo di settore

La normativa comunitaria prevedere il riconoscimento di una sola organizzazione interprofessionale per ogni settore. In caso del settore olivicolo oleario il Ceq, Consorzio extravergine qualità, è stato riconosciuto dal Masaf in quanto possessore dei requisiti in materia. Concordo però sulla necessità di una maggiore cooperazione tra le due organizzazioni di settore alfine di raggiungere una maggiore rappresentatività ai tavoli Ue di settore. Già in passato si è cercato di trovare un accordo tra il Ceq e la Filiera olivicola olearia italiana per costituire un’unica organizzazione interprofessionale. È intenzione proseguire però su questa via promuovendo incontri di riavvicinamento per favorire la loro aggregazione. Colgo l’occasione per informare che a febbraio è mia intenzione convocare un tavolo di settore con tutta la filiera.”

Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera.