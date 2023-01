Comagri Camera, La Pietra: su credito d’imposta per acquisto gasolio e benzina miriamo a interpretazione estensiva anche per veicoli senza funzione di trazione

“Il dato normativo parrebbe effettivamente riferire l’agevolazione fiscale all’acquisto di gasolio e benzina finalizzata alla trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio della attività agricola. Tale riferimento potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi in merito alla applicabilità del credito d’imposta per alcune lavorazioni effettuate a veicolo fermo e dunque senza la funzione di trazione. In merito il Masaf intende avviare una interlocuzione con l’agenzia delle entrate per arrivare ad una interpretazione estensiva della norma. A nostro avviso la norma non dovrebbe essere interpretata in maniera restrittiva. Per tanto sarà nostra cura seguire tale problematica e pervenire ad una soluzione.”

Così il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera.