Comagri Camera, Scordamaglia: Intervenire su fenomeni speculativi per frenare aumento costi. No a import in deroga a criteri di sicurezza alimentare

“L’aumento dei costi che ha interessato sia la produzione agricola che l’industria di trasformazione ha più di una origine, tra cui l’aumento delle commodity agricole a livello internazionale. Questi fenomeni di tensione sul prezzo non possono però essere legati esclusivamente alla situazione geopolitica attuale, sia perché c’erano già prima tali criticità sia perché il livello di importazione dell’Italia da questi paesi non è tale da giustificare questi aumenti. Ci sono fenomeni speculativi su cui si deve intervenire per portare a breve una prima riduzione del valore delle produzioni agricole.”

Così Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, in audizione in Comagri Camera sulle problematiche connesse all’aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.

“L’Ungheria sebbene abbia revocato il divieto all’esportazione sta di fatto continuando a tenere strumentalmente i silos e i depositi pieni, senza immettere il prodotto nel mercato per tenerne così alto il valore. Stessa cosa sta facendo la Serbia e alcuni altri paesi.

Nell’ultima settimana c’è stato un piccolo segno di rientro di questi prezzi, del 10-15%, a dimostrazione che il prodotto non manca ma solo una speculazione, con il prodotto tenuto all’interno dei depositi per giocare sul rialzo dei prezzi. Molto bene dunque l’annuncio del Ministro Patuanelli sulle indagini che verranno fatte per cercare di comprendere il livello di stock esistente.

Abbiamo invitato il Mise ad una certa attenzione perché le prime offerte coi tentativi di acquisto in Sud America di cerali sono a prezzi molto elevati e questa sensazione di averne bisogno, di corsa all’acquisto, potrebbe incentivare ulteriormente fenomeni speculativi.

Negativa pare anche l’eventuale decisione di autorizzare fenomeni di importazione in deroga a criteri di standard legati direttamente alla sicurezza alimentare. Questo specialmente se è vero che il prodotto in Ue non manca. Questo creerebbe inoltre un precedente, finendo con incentivare un doppio binario in cui la parte più povera della popolazione per accedere a prodotti di più basso prezzo deve anche accedere a standard di Sicurezza inferiori. Richiamiamo dunque a molta cautela Bruxelles a seguire richieste molto drastiche in questo senso ricevute dalla Spagna.

Bruxelles dovrebbe invece rivedere la sua politica attuale della classificazione delle Nbt che non costituiscono Ogm ma tecniche moderne.

Non è poi giustificabile il costo dei container, rimasti oltre i 10mila euro medi. Serve una seria valutazione antitrust.

Sul gas dire che nel giro di due mesi noi potremmo essere indipendenti per oltre il 50% da gas e petrolio russo appare poco realistico. Va bene adoperarsi sui rigassificatori mobili, aumento di portata della Tap, aumenti di fornitura dall’Algeria ma non è credibile che a settembre potremo recuperare il 50% delle importazioni di gas russo.”