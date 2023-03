Comagri Camera, siccità. D’Eramo: Attivata Cabina di regia interministeriale per rispondere a crisi. Presto nomina di un Commissario Straordinario

Su siccità:

"Anche questo inverno stiamo assistendo a scarse precipitazioni che provocano gravi perdite alle aziende agricole i cui raccolti e prodotti subiscono ingenti danni dalla perdurante siccità. In Italia, il 2022 è stato il più siccitoso dal 1800 con un deficit di precipitazioni, a chiusura del periodo, pari al 30%. Deficit che sale al 40% per il Nord.

Occorre, pertanto, assumere soluzioni strategiche definitive e pianificate in modo adeguato adottando azioni immediate.

Per questo motivo lo scorso 1° marzo si è tenuta la prima riunione della Cabina di regia interministeriale sulla siccità, presieduta dal Presidente Meloni, per attivare azioni di emergenza e trovare gli strumenti idonei per elaborare strategie che permettano di arginare, le criticità relative alla siccità, evitando l’abbandono dei territori per effetto del dissesto idrogeologico. Intendiamo lavorare sia sul breve periodo, tramite l’efficientamento del sistema idrico, tra i più vecchi d’Europa, ma anche sul medio e lungo periodo, con importanti risorse economiche e progettualità di sistema."

Così il sottosegretario Masaf Luigi D'Eramo nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Comagri Camera.

Gli obiettivi che ci siamo dati sono molto chiari.

Razionalizzare la governance del settore oggi frammentata in molti enti (Ministeri, Regioni, Autorità di bacino distrettuale, Autorità d’Ambito, consorzi di bonifica, enti irrigui, gestori del servizio idrico integrato, enti e società regionali e degli enti locali) implementando il quadro conoscitivo oggi spesso incompleto anche in tema di disponibilità della risorsa.

Verificare ed accelerare lo stato di attuazione di migliaia di interventi, per oltre 9 miliardi di euro, che in questi anni sono stati finanziati, con risorse del FSC e PNRR, dai Ministeri competenti (Infrastrutture, Agricoltura, Ambiente), affidati ad una pluralità di soggetti diversi, ma realizzati in minima parte, a riprova del problema che da decenni caratterizza il nostro Paese ossia la capacità effettiva di realizzare gli investimenti programmati.

Per questo motivo riteniamo utile la nomina di un Commissario Straordinario di Governo che possa, da un lato assicurare una gestione unitaria della moltitudine di interventi programmati intervenendo direttamente laddove necessario e dall’altro occuparsi della gestione di quelli emergenziali.

L’obiettivo è superare le note criticità del nostro sistema idrico che disperde in alcuni territori oltre il 50% della risorsa e che trattiene soltanto l’11% delle acque piovane. Pertanto particolare attenzione verrà dedicata agli interventi di efficientamento della rete idrica, di realizzazione di nuovi invasi e aumento della portata di quelli esistenti limitata dalla presenza di detriti, di impianti ad uso multiplo.

Per quanto riguarda nello specifico le gravi criticità che stanno affrontando le imprese agricole, in aggiunta agli interventi già citati, occorre procedere con urgenza alla realizzazione di un nuovo Piano di piccoli invasi e bacini e all’implementazione del riutilizzo di acque depurate anche intervenendo con specifiche disposizioni normative. Ovviamente siamo impegnati a dare alle imprese tutto il supporto necessario per l’implementazione di tecniche di irrigazione più efficienti e la riconversione verso colture meno idroesigenti.

In questo senso abbiamo voluto dare immediatamente un segnale importante nell’ultima legge di Bilancio stanziando un fondo per l’innovazione in agricoltura da 225 milioni di euro, proprio per sostenere lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, in modo da accompagnare ed incentivare il comparto agricolo verso un’agricoltura maggiormente efficiente e di qualità. All'esito della seconda riunione della cabina di regia, avremo occasione di poter produrre al Parlamento proposte di natura emergenziale, che si affiancano a proposte di natura strategica per risolvere, nell’immediato e per il futuro, le criticità che riguardano sia i cittadini che le imprese."