Comagri Eu Report, Cenni:fondamentale stringere un patto tra imprese e decisori politici per la crescita dell’agroalimentare italiano

“Un lavoro grandissimo è stato svolto da Paolo De Castro per l’agricoltura in un anno drammatico e difficilissimo, non solo per le misure messe in campo ma per rilanciare l’agricoltura tutta. Si apre adesso un nuovo anno che ha grandi possibilità, grazie anche al grande lavoro svolto in Europa, perché non era scontato che avessimo queste ulteriore risorse in dotazione all’agricoltura” dichiara Susanna Cenni nel suo intervento durante il Comagri report.

“Il lockdown ha posto in evidenza le criticità e le debolezze del nostro sistema ma ha messo in luce anche le sue potenzialità. Abbiamo quindi la situazione critica dell’horeca completamente fermo e lo stop agli eventi fieristici ma segnali buoni vengono dalle vendite online, con piccole piattaforme strutturate dalle stesse aziende agricole. Positiva è anche la grande attenzione mostrata dai consumatori per un cibo di qualità e una sempre maggiore consapevolezza” prosegue.

“Adesso dobbiamo lavorare per utilizzare bene tutte le risorse a disposizione, consapevoli che l’Italia ha un vantaggio competitivo su molti temi importanti, una posizione da sfruttare per poter dire la nostra anche in Europa su temi come l’etichettatura.

Fondamentale sarà investire in innovazione e ricerca e poi in tema di organizzazione occorre una grande piattaforma nazionale del cibo italiano. Sarà infine fondamentale stringere un patto tra imprese e decisori politici per la crescita dell’agroalimentare italiano” conclude la Cenni.