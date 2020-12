Comagri Eu Report, Incerti: grazie a lavoro de Castro. Innovazione e digitalizzazione saranno il futuro

L’Europa c’è e un grazie speciale deve andare a Paolo De Castro ed a tutti i colleghi per i risultati ottenuti perché vanno nella direzione auspicata, specialmente per ciò che riguarda il prolungamento della pac che dà certezza giuridica in un momento così complicato” dichiara Antonella Incerti nel corso del Comagri report.

“Importante perché consente agli agricoltori di poter programmare le scelte aziendali in un clima di maggiore certezza. Quindi molto bene l’estensione delle norme fino al 2022. Bene anche i fondi che vanno verso la transizione ecologica e l’aumento degli impegni ambientali dando quindi un segno preciso.

Abbiamo poi lavorato come Pd agli emendamenti per sostenere le filiere in difficoltà e segnare un passaggio in avanti verso la dimensione europea della transizione ecologica, segnalando il contributo fondamentale che dà l’agricoltura in un momento così complicato, garantendo cibo per tutti e sicurezza” prosegue.

“Abbiamo lavorato per sostenere le filiere in difficoltà, anche se rimane l’incertezza horeca. Gli obiettivi ottenuti in questi giorni dal parlamento europeo dovranno perciò essere in relazione con quanto faremo nel piano nazionale. Digitalizzazione e innovazione saranno elementi fondamentali del futuro, specialmente in aree rurali, cercando di sviluppare la banda larga e l’agricoltura di precisione nelle aree più interne del paese” conclude Incerti.