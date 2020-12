Comagri Eu Report, L’Abbate: Garantire sostenibilità sociale ed economica insieme a quella ambientale. Su etichettatura partita ancora aperta

“Sulla pac molte organizzazioni ambientaliste sostengono che serva un’impronta ancora più verde, abbiamo però raggiunto un punto di equilibrio perché l’agricoltura stessa interviene per risolvere molti dei problemi ambientali e si hanno già vincoli stretti a cui rispondere. Inoltre la sostenibilità deve essere anche economica e sociale, altrimenti non può esserci nemmeno quella ambientale perché avremmo come risposta l’abbandono dei campi. L’ambizione di ridurre al 55% l’uso dei fitofarmaci è un obiettivo nobile ma occorre puntare su ricerca e innovazione se vogliamo farlo. Dobbiamo mettere allora in fila questi ragionamenti garantendo sempre la produttività delle nostre imprese. Fondamentali saranno dunque i fondi next generation per aumentare il valore aggiunto delle imprese, guardando all’energia, all’acqua e alla logistica e ad una serie di riforme strutturali per rimettere il paese sui binari della crescita economica” conclude L’Abbate.

