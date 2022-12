Comagri Report, De Castro: preoccupazione per direttiva emissioni industriali, fitofarmaci e packaging. Bene nuove regolamento promozione

"Le novità sono tante, come le battaglie del mondo agricolo. Un tema è quello dei costi dell'energia e delle materie prime, una difficoltà paradossale, visto che il Made in Italy continua a crescere. La domanda è in forte crescita, ma i costi incidono sui margini e le imprese hanno difficoltà a chiudere i bilanci in positivi".

Così l'europarlamentare Paolo De Castro nell'appuntamento annuale del Comagri report organizzato a Roma

"La direttiva sulle emissioni industriali è uno dei problemi: aver paragonato una zootecnia all'industria pesante è sbagliato dal punto di vista scientifico, visto che queste emissioni non hanno nulla a che fare con quelle delle auto, visto che si dissolvono nell'atmosfera in massimo 10 anni. VOgliamo quindi escludere i bovini da questa direttiva, visto che sono fondamentali per la fertilità del suolo. Abbiamo due articoli in competenza esclusiva.

"C'è poi grande preoccupazione sul regolamento per i fitofarmaci. La riduzione del 50% entro il 2030 per l'Europa e il 62% addirittura per l'Italia è una battaglia. Dobbiamo parlare di alternative e non di target. La Commissione agricoltura ha strapppato 2 articoli in competenza esclusiva e il Consiglio si è fatto promotore di una seconda valutazione di impatto, perché non è stato tenuto conto dell'invasione della Russa verso l'Ucraina. Quindi ne parleremo nel giugno 2023".

"C'è poi la questione packaging. Qui c'è un cambio di rotta abbastanza inspiegabile, visto che avevamo indirizzato la politica verso il riciclo e ora la Commissione punta al riuso. Uno sei settori più impattati è proprio l'agroalimentare".

"Chiudo con due aspetti positivi: il regolamento sulle Indicazioni Geografiche, ma speriamo di arrivare ad un posizione del Consiglio entro marzo-aprile, così da chiudere sotto la presidenza spagnola, così da avere il testo unico sulla qualità a livello europeo. Con la DOP economy siamo vicino ai 20 miliardi di euro, un successo internazionale che va protetto, vedasi i casi del Prosek e dell'aceto balsamico".

"Chiudo con il nuovo regolamento promozione, con un passaggio importante della Commissione che ha approvato il programma 2023, in cui sono rimasti dentro vino, prodotti alcolici e carne. C'è anche la battaglia per l'informazione al consumatore, dove c'è stato un lavoro corale di tutto il paese e dove abbiamo raggiunto un grande risultato sul Nutriscore e gli Health Warning sui prodotti alcolici, etichette che condizionano il consumatore