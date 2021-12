Comagri Report, De Castro: Su Nutriscore ancora nulla di definitivo. Manca norma europea e se viene imposta si può denunciare come pratica sleale

“Sulla Pac abbiamo portato avanti una battaglia non banale. Siamo riusciti a garantire le stesse risorse per il settennio ‘21-‘27, includendo next generation Ue con ocm e primo e secondo pilastro, infatti c’è solo un meno 3% rispetto alla pac precedente. Non è corretto dire che ci sono stati dei tagli allora, quello che invece incide su questa pac è l’effetto ridistribuivo. Alcuni settori vedranno un calo, ci saranno però delle compensazioni per settori come la zootecnia, il riso e l’olio. Non tagli dunque ma effetti dovuti alla convergenza e ridistribuzione.”

Così Paolo De Castro, Coordinatore S&D Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, nel corso del Comagri Report.

“Bene anche la condizionalità sociale che non comporta burocrazia ma il rispetto delle norme sul lavoro ed evita distorsioni. Ora bisogna metterla a terra, non è facile ma è un fatto straordinario aver raggiunto questo risultato. Chi non rispetta le regole non percepirà fondi pac.

Sulla Commissione speciale lotta contro il cancro. Non c’è nessun rischio che l’Europa vieti qualcosa come sento dire a proposito del vino, c’è invece lo sforzo a combattere questa grave malattia. C’è però una visione integralista di alcuni paesi del nord, nei quali il consumo di alcol si concentra in grandi quantità nel fine settimana a differenza dei paesi mediterranei dove c’è un uso moderato nell’arco della settimana. Questo significa che la lotta all’abuso di alcol deve essere condotta in maniera diversa rispetto ai vari paesi. C’è poi una differenza tra uso e abuso, lo sottolineeremo. Quando infine arriverà in aula correggeremo il testo, l’Europa c’è.

Sul Nutriscore e l’etichettatura ancora non c’è nulla di definitivo, è solo un’idea francese.

Voglio ricordare una cosa importante. Se qualcuno ci impone di etichettare prodotti italiani col Nutriscore lo possiamo denunciare perché è pratica sleale. Infatti finché non c’è una norma in Europa nessun gruppo distributivo può imporre nulla.”