Comagri Report, De Castro: sul packaging Commissione vuole passare da riciclo a riuso e questo ci preoccupa soprattutto per la tracciabilità. VIDEOINTERVISTA

"L'edizione numero 12 del Comagri Report è importante per quanto riguarda gli aggiornamenti legislativi della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. I due più importanti sono i regolamenti sulla Promozione e sulle Indicazioni Geografiche. Ci sono preoccupazioni sul fronte fitofarmaci: non può venire chiesto di ridurre l'uso al 50% entro il 2030 e per l'Italia del 62%, questo progetto va fatto parallelamente ad un progetto europeo di alternative".

Così ad AGRICOLAE Paolo De Castro, Europarlamentare membro Comagri, in occassione del report annuale delle attività presentato a Roma oggi.

"Del resto non possono essere paragonate le emissioni zootecniche a quelle industriali. Servono programmi ad hoc per l'agricoltura e dobbiamo togliere i bovini, che sono una delle cause del mantenimento della fertilità della Pianura Padana. Perdere gli allevamenti bovini sarebbe un dramma per la fertilità.

Ci sono tante novità, come quella del packaging: non possiamo passare dal riciclo al riuso senza tenere presente quanto ha fatto il nostro paese dal punto di vista degli investimenti. Inoltre come potremmo garantire la tracciabilità se seguissimo questa strada. In Italia c'è gioco di squadra, senza differenze politiche e lavoriamo per difendere l'agroalimentare europeo", conclude De Castro.