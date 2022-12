Comagri Report, De Meo: Eccellenze agroalimentari sono un punto di forza Ue, ma evitare discriminazioni. VIDEOINTERVISTA

"Questo appuntamento fa il punto della situazione e guarda al futuro. Sono relatore per la politica di promozione, che vede un budget di 190milioni circa, che serviranno per rafforzare il consumo di prodotti agrolimentare europei sia usl mercato interno, ma soprattutto verso i paesi terzi. In questo programma vanno sottolineati gli aspetti positivi, che vedono le eccellenze agroalimentari un punto di forza dell'Ue, ma allo stesso tempo dobbiamo evitare che alcuni indicatori vadano a discriminare alcuni prodotti come carne e alcool, che sono delle nostre eccellenze e di cui l'Italia risulta essere tra i primi esportatori"

Così Salvatore De Meo, Europarlamentare membro della Comagri, in occasione del Comagri Report presentato oggi a Roma.

"La Comagri ha visto un'ottima sinergia tra tutti i deputati che vedono il Made in Italy come un punto di forza anche dell'Unione Europea. Dobbiamo insistere molto sulle azioni di educazione alimentare, i dati dell'export fanno notare come l'agricoltura europea ha fatto passi in avanti dal punto di vista ambientale, che però va declinata anche sotto i profili economici e sociali. Le strategia così sono condivisibili, ma gli agricoltori non possono essere messi sul tavolo degli imputati, la Pac deve essere per loro e non contro di loro", conclude De Meo.