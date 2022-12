Comagri Report, Frascarelli: Pac non è scritta su pietra, si può modificare, ma dal 1° gennaio regole certe. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo un piano strategico per l'Italia approvato lo scorso 2 dicembre dalla Commissione europea e non è scritto sulla pietra. Sono 3654 pagine che possiamo modificare e migliorare nei prossimi anni, ma è un risultato importante, perché consente all'Italia di partire dal 1° gennaio con regole certe. Gli obiettivi sono molteplici, economici, ambientali e sociali, guai se non fosse così, perché la Pac non può essere solo economica, altrimenti come giustificheremmo i 7,3 miliardi l'anno per l'Italia".

Cosi ad AGRICOLAE Angelo Frascarelli, presidente di ISMEA, in occasione del Comagri Report presentato oggi a Roma.

"Inevitabilmente questa è una Pac più mirata, che vuole arrivare a tanti soggetti, giovani, piccoli e settori che in Italia hanno difficoltà, ma anche alla montagna e al biologico. Questo comporta un formato "spezzatino", ma può essere un risorsa, perché consente di avere una risposta alle proprie esigenze. Poi ciascun agricoltore dovrà fare una valutazione per capire se all'interno della Pac c'è qualcosa che serve per incrementare la vitalità dell'impresa o se i vincoli sono troppo stringenti", conclude Frascarelli.