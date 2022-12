Comagri Report, Frascarelli: Pac più selettiva, che premia transizione e qualità. C’è sostegno al reddito

"Abbiamo ben 3654 pagine di Pac. Questo piano strategico è stato approvato e ci dà certezze sulla partenza del 1° gennaio. E' un piano strategico importante che però non è le tavole della legge, perché c'è qualcosa da rivedere e così sarà ogni anno per i prossimi 5 anni, per questo non serve una preoccupazione eccessiva".

Così Angelo Frascarelli,presidente di Ismea, in occasione del Comagri Report organizzato a Roma

"Avevamo una Pac di 7,4 miliardi di euro per l'Italia fino a ieri e oggi ne abbiamo una da 7,3 miliardi, al netto dell'inflazione. Aver mantenuto l'invarianza finanziaria è importante, questo è un primo risultato. Si tratta di una Pac più selettiva, non come la precedente. Questa premia alcuni elementi come la transizione ecologica e la qualità, c'è una condizionalità rafforzata, anche sociale, ci sono gli ecoschemi. Questo genererà un maggiore afflusso verso alcuni agricoltori, in funzione dei comportamenti. Si premieranno di più i giovani e c'è più equilibrio verso la montagna.

Questa Pac, essendo più selettiva è più "spezzatino", con cinque pagamenti e cinque ecoschemi, 18 sostegni accoppiati, 5 sostegni settoriali e 76 interventi di sciluppo rurale, questo perché vuole essere più mirata. C'è però il sostegno al reddito, quindi premia anche la produttività, grazie al sostegno accoppiato per alcune produzioni e poi c'è il capitolo degli investimenti nel secondo pilastro.

Ci sono poi 720 milioni l'anno per l'Italia per la gestione del rischio e non è una scelta banale. C'è ovviamente un forte orientamento alla sostenibilità. Questa Pac è "multiobiettivo", economica, ambientale e sociale, è la sua forza, ma richiede più valutazioni da parte degli imprenditori", conclude Frascarelli.