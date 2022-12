Comagri Report, Lollobrigida: fare strategia in Ue puntando su filiere corte, qualità e difesa Made in Italy. VIDEO

“La consapevolezza dei limiti in Europa rispetto a questo settore, dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, ci inducono a fare strategia in Ue tenendo conto delle novità. Bisogna puntare sulle filiere corte, sulla possibilità di valorizzare prodotti di qualità e difenderli dalle aggressioni dei sistemi di informazione che in realtà non informano niente e condizionano molto, come il Nutriscore. Bisogna difendere le produzioni tipiche, difendere il vino e la possibilità di promuovere quegli elementi che hanno contraddistinto la nostra storia e la nostra alimentazione. Per l’Italia è fondamentale scegliere di contare in Europa, per rendere l’Ue più forte e consapevole dei propri valori.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del punto stampa in occasione del Comagri Report organizzato dal l’Europarlamentare Paolo De Castro.

“C’è l’esigenza di partire dalla centralità dell’interesse dell’Italia all’interno dell’Unione europea e su quello costruire alleanze, bilaterali e multilaterali. È evidente che con i paesi dell’area del mediterraneo abbiano alcune produzioni in comune che vanno tutelate nel loro elemento più importante, ovvero l’elemento della qualità e su cui l’Italia è più che competitiva. Noi non siamo un paese che concorre sulle quantità, ma siamo una superpotenza della qualità, che deve essere consapevole di questo valore aggiunto e difenderlo.”