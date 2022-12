Comagri Report, Lollobrigida: tutela ambiente non significa dismettere le produzioni. Sovranità alimentare e qualità siano linee guida dell’Ue

“Siamo critici sul ruolo che l’Europa ha avuto in questi anni. Dicevamo che c’era un problema di concorrenza all’interno dei paesi dell’Ue. Ma siamo gente che nell’Europa crede, e riteniamo che possa essere un baluardo nei confronti degli effetti nefasti della globalizzazione. L’Europa ora è sotto attacco: e va difesa. Ci sono poi episodi di corruzione che vanno puniti e sentire di favori a nazioni che facevano concorrenza sleale all’Europa fa male.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Comagri Report organizzato dal l’Europarlamentare Paolo De Castro.

“Ora bisogna superare tutto questo, e lo si può fare attraverso la coesione. A partire da quella interna, quella nazionale. In Italia per troppo tempo non è stato chiaro quale fossero le priorità, e non venivano quindi presentate correttamente in Europa. Abbiamo avuto Governi senza coesione politica che esprimevano visioni politiche non coese. Ora è diverso, e lo stiamo vedendo. Nella vicenda dei fitofarmaci, ad esempio. O del Nutriscore, contro il quale chiediamo sostegno di altri paesi europei” prosegue il ministro.

“Le vicende dei fitofarmaci sono paradossali: mi sono sentito dire che le “autonomie aperte” sono preferibili alla sovranità alimentare. Ma non ho ancora capito cosa sia una autonomia aperta. Noi, la Francia ed altri paesi siamo per una sovranità alimentare che permetta di porsi in maniera competitiva e di tutelare i mercati e la qualità. Non è possibile azzerare il nostro modello di produzione diminuendo l’uso di fitofarmaci per poi andare ad acquistare il prodotto che ti manca da venditori che invece ne fanno uso smodato. Abbiano pensato di poter creare filiere lunghe abbattendo i costi di produzione. Ma se ti chiudono i rubinetti bisogna pensare ad altro. E recuperare una propria sovranità è la strada che deve seguire l’Europa. Tutelando la qualità per tutelare i consumatori” sottolinea Lollobrigida.

“Stesso discorso sulla battaglia per la tutela dell’ambiente: non si fa smettendo di produrre, dismettendo comparti e abbandonando letteralmente intere zone del paese. Non è possibile paragonare l’inquinamento prodotto dagli allevamenti a quello prodotto da altri fattori. Si sono commessi degli errori e bisogna riconoscerlo, cambiando rotta. Come sulla questione delle carni sintetiche. La carne sintetica, tra l’altro, anche essa genera inquinamento: per produrla si consuma acqua, servono impianti imponenti. Per prodotti qualitativamente non al livello di quelli naturali.

L’Italia compete sulla qualità, non sulla quantità. Invece il modello di standardizzazione del prodotto va in direzione opposta, ed è il nostro nemico. Credo sia assurdo pensare che questa ricchezza, la diversità, la qualità, non vada difesa strenuamente. Lotteremo in parlamento, ma non solo: anche a livello comunicativo, che è fondamentale. Vedere il simbolo del semaforo rosso su un prodotto induce a non consumarlo: se quel simbolo è sul parmigiano reggiano e invece su una barretta c’è quello del semaforo verde capirete che è un problema. Poi c’è la questione dell’italian sounding: è concorrenza sleale. E questo va ribadito all’interno del dibattito politico e dei rapporti comunitari e internazionali. Non vogliamo un’Italia che faccia cose straordinarie: la normalità del nostro paese è già straordinaria. Noi vogliamo solo rimettere l’Italia in condizione di rioccupare il posto nell’Europa che le compete.”