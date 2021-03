Comagri Senato, audizione sul ddl 2023 “Agricoltore come custode agricoltura”. Gli interventi

Il senatore Giampaolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura del Senato, ha presieduto un’audizione sul dll 2023 e il riconoscimento dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. Hanno presenziato alla videoconferenza rappresentati delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi di cooperazione. “Abbiamo pieno apprezzamento per il disegno di legge, che vede l’agricoltore come custode del territorio e non solo come mero operatore. La sua presenza protegge e salvaguarda dallo spopolamento, oltre che mantenere la biodiversità. Secondo Ismea sono oltre 57mila gli under 35 alla guida delle aziende agricole nel 2019, con un incremento del 15%, maggiore rispetto alla media europea del 12%. Il testo in esame offre molti spunti e costituisce una legge quadro su cui si fisseranno le leggi regionali, ma vanno individuati elementi premianti per la salvaguardia e conservazione del suolo e le prevenzioni degli eventi calamitosi”. Così Federica Agati, referente rapporti con il Parlamento di Agrinsieme.

“Coldiretti condivide le finalità di questo disegno di legge anche perché convinta da tempo di quanto sia importante tutta la parte delle esternalità delle imprese agricole. Non si tratta più di una questione economica, ma si eleva la disciplina ad un interesse generale. Serve però un coordinamento tra la materia statale e quello regionale. La legge 194 del 2015 stabilisce che le finalità per la conservazione delle risorse genetiche in via di estinzione. In questo ddl, nella parte in cui si parla di un elenco in cui dovrebbero iscriversi gli agricoltori custodi, si potrebbe ipotizzare che gli strumenti premiali possano essere convenzioni superiori ai protocolli di intesa, come ad esempio un contratto di appalto”. Così Sabrina Carulli, rappresentante legislativo della Coldiretti.

“Chiaramente Unci condivide la proposta di legge. Sposando il principio dell’economia rurale e dello sviluppo delle aree rurali, indubbiamente questo articolato ampia la visione su queste attività. Sia l’art.2 che l’art. 3, legati al principio del guardiano del territorio, creano una possibilità unica. La custodia della biodiversità fa parte della vita degli agricoltori, ma proprio per questo è importante una linea guida nazionale, altrimenti avremmo un quadro frammentato a livello regionale”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di Unci Agroalimentare.

“Questo disegno di legge riconosce il ruolo dell’imprenditore agricolo nel conservare il territorio contro i rischi del cambiamento climatico. Del resto anche le linee europee si muovono su questa linea, a partire dal New Green Deal. Si chiede infatti una filiera corta e degli ecosistemi salubri, compresa la fertilità dei suoli. Riguardo l’articolo 2 del ddl, si menzionano le attività dell’agricoltore-custode, ma richiederebbe un coordinamento con la legge 194 del 2015”. Così Cinzia Coduti rappresentate di Uecoop