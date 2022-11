Comagri Senato/Camera, Lollobrigida: difesa della qualità asset strategico e linea guida del Masaf

“Il governo fin dal suo avvio ha voluto dare centralità a questo asset strategico rappresentato dal comporto agricolo.

Abbiamo vissuto una stagione lunga nel quale il mondo agricolo ha trovato una centralità, quella consueta e necessaria nel garantire gli approvvigionamenti e che si basavano su alcune certezze che sono venute meno nell’ultimo periodo. In particolare con il conflitto russo ucraino abbiamo visto aumentate vertiginosamente i prezzi al consumo e che non sono dovuti a speculazione della filiera o della distribuzione ma solo all’aumento dei costi delle risorse primarie. Penso al grano e ai fertilizzanti che proprio dall’est Europa arrivavano.”

Così in Comagri Camera il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

“L’Italia e l’Europa hanno però commesso degli errori nel passato, immaginando di fare scelte in nome dell’economicità del prodotto, con produzioni a basso costo da altre nazioni. Oggi siamo consapevoli di dover rafforzare il settore agricolo e di dover fare delle scelte non solo di indirizzo ma anche di sostegno a questo settore per garantire la sovranità alimentare. Questa significa la possibilità di un popolo di auto definire il proprio sistema produttivo e scegliere che tipo di alimentazione adottare.

Non è sufficiente produrre cibo a prescindere dal modo in cui viene prodotto e a prescindere dalla qualità. La strategia del ministero sarà basata anche a valorizzare quegli elementi che rendono forte il nostro modello agricolo e di sviluppo. Non siamo una nazione che può puntare sulla quantità, siamo però una nazione che ha una eccezionale produzione di qualità. La qualità la dobbiamo difendere, con gli elementi distintivi che derivano dalla singola produzione e che rendono i nostri prodotti unici sul mercato mondiale. La difesa della qualità è uno degli asset strategici sui quali bisogna riuscire a basare il nostro modello di produzione.

Il nostro sistema economico ha avuto una contrazione in tutti gli ambiti, tranne nel settore agricolo che è in forte espansione. Nelle esportazioni arriveremo a 60 mld euro, una cifra enorme cresciuta di 10 mld rispetto l’anno precedente. I consumi interni sono contratti e le produzioni non sono in aumento, questa crescita è dovuta alla capacità di vendere nel mercato mondiale i nostri prodotti. Il marchio Italia è un marchio potentissimo, siamo l’unica nazionale a cui si associa immediatamente su qualsiasi prodotto l’elemento di qualità. Made in Italy significa qualità e per questo dobbiamo difendere i nostri prodotti dall’Italian sounding.

C’è poi la questione nutriscore, uno strumento che non serve a informare, ma a condizionare il consumatore. Il Nutriscore si basa su un principio informativo volto a semplificare sul modello delle etichette energetiche sulle lavatrici, ma gli essere umani non sono lavatrici quantificabili da un contatore. La scienza ci dice che ogni cibo sull’essere umano ha effetti differenti e che non possono essere catalogati da una etichetta.

Il nostro modello è la dieta mediterranea, patrimonio dell’Unesco e che fa del popolo italiano uno di quelli più in salute al mondo.

L’elemento condizionate del Nutriscore è la salute, se qualcuno dice che una cosa fa male allora non importa quanto l’apprezzi perché sai che non devi comprarla. Se si entra in un supermercato il consumatore sarà orientato ad andare dove sono quelle etichette che “fanno bene”. Questo fa superare la logica dei marchi, o delle dop igp. Questi sono infatti elementi che danno al consumatore una garanzia di qualità sul prodotto, ma con l’etichetta a semaforo tutto questo non conta più.

Continueremo perciò in sede Ue questa battaglia perché il Nutriscore non fornisce alcuna informazione. Penso invece alle nuove tecnologie, come al QR code che permette con un telefonino di avere tutte le informazioni possibili. Si può pensare ad una etichettatura open source, modello trip advisor che permette di avere anche i commenti sul singolo prodotto. Ci sono mille strumenti che informano davvero ma il Nutriscore ha il solo scopo di condizionare.

Ci sono alcune multinazionali che vedono nella qualità un problema perche questa costa di più ed è un elemento distintivo che porta degli aumenti di costo nella grande distribuzione che si basa sulla omogenizzazione del prodotto. Perciò tante multinazionali sostengono il Nutriscore. Anche in Francia però c’è la consapevolezza che uno strumento come il Nutriscore mette in ginocchio le loro produzioni tipiche. C’è una consapevolezza in Europa che ha portato a rinviare e a non affrontare prima del 2024 la vicenda dell’etichettatura.

Procede poi la difesa e il sostegno alle nostre produzioni di qualità. Il settore del vino ha avuto un aumento di produzione arrivando a 11 mld euro di fatturato. Anche qui poi c’è la questione del vino dealcolizzato, io credo che ognuno sia libero di utilizzare o non utilizzare bevande alcoliche. Bisogna evitare l’abuso. Chi vuole fare un prodotto senza alcol basta che non lo chiami vino.

C’è poi la questione carne sintetica. La nostra posizione è in linea col mondo agricolo e produttivo e con la posizione delle nostre regioni. Abbiamo poi sollecitato e indirizzato i nostri istituti di ricerca, come il Crea che ha finanziato con 2 mln euro un laboratorio che studierà gli effetti delle nuove produzioni, che non sono in realtà sostenibili sul piano ambientale come molti dicono. Noi siamo a favore del benessere animale ma non vanno messi in contraddizione gli elementi naturali con le degenerazioni come gli allevamenti intensivi in cui vengono maltrattati gli animali. La soluzione non può essere trasferire la produzione di carne in laboratorio.

In alcune nazioni la carne sintetica è già diffusa come Singapore e Israele ma per mangiarla è necessaria firmare una liberatoria.

Sul Pnrr. Il Pnrr ha significativamente investito su questo settore e il ministero ha superato per ora tutte le date entro cui bisognava rendicontare l’avanzamento dei propri obiettivi. Ci sono misure eccezionalmente attrattive ma altre molto meno e su cui bisognerà ridiscutere in sede europea. Le tirò se occorrerà investirle laddove serve e c’è una forte domanda, rispetto ad altre misure dove la domanda non c’è, anche a causa dei paletti messi dai bandi. Penso all’acquisto dei mezzi di produzione agricola, i trattori e che col Pnrr avevamo vincolato all’utilizzo dell’elettrico. Un obiettivo nobile ma difficilmente raggiungibile perché manca una produzione di trattori elettrici. Bisognerebbe puntare invece alla rottamazione dei vecchi trattori a favore di quelli di nuova generazione con un impatto ambientale molto ridotto.

C’è poi l’agrisolare che è vincolato all’autoconsumo. Proporremo allora una logica di cloud energetico se fossero disponibili i gestori, così da depositare l’energia in eccesso e riutilizzarla quando serve. Non ci sarebbe una vendita e resta dunque nell’ambito dell’autoconsumo.

In merito ad Agea. Ci sono state delle criticità in merito ai tempi di pagamento dei contributi agli agricoltori, spesso troppo lunghi e e bisogna dunque ragionare in termini di efficientamento del sistema per renderlo più fluido, in particolare nel coordinamento con le dodici agenzie pagatrici delle regioni.

C’è poi il contrasto al caporalato e uno dei primi provvedimenti che ho firmato è la condizionalità sociale. Si è concluso l’iter che permetterà di emanare regolamenti e normative che contrastino questo fenomeno, che è anche concorrenza sleale.”