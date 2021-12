Comagri Senato-Camera, Patuanelli: Quote latte, recuperare somme non versate, ma no a pignoramento conti. Tutelare Dop e Ig, Prosek istituzionalizza italian sounding. Nutriscore, bene cambio atteggiamento di Spagna e Francia

“Sul tema quote latte. Sta esplodendo una situazione che vede molti produttori oggetto di provvedimenti esecutivi e di pignoramento di conti correnti . Chi ha pagato all’epoca, 32mila aziende su 35mila coinvolte nelle quote latte, deve essere tutelato. È altresì vero che se l’obiettivo del nostro paese, oggetto per altro di infrazione sulle quote latte e quindi passibile di sanzioni, è quello di recuperare le somme non versate, il modo peggiore è quello di far fallire le aziende. Quindi va affrontato l’emergenza del pignoramento dei conti. È giusto che lo Stato intervenga per recuperare le somme non versate ma non posso bloccate l’attività facendola fallire, altrimenti non si recupererà nulla.”

Così, in audizione con le Commissioni riunite di Senato e Camera alla domanda del presidente della commissione agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, in merito al percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla definizione del Piano strategico nazionale (PSN) nell'ambito della nuova politica agricola comune (PAC).

“Sugli attacchi alle nostre produzioni tradizionali. Il tema va inquadrato in un percorso di tutela delle Dop e delle Ig, che a parole l’Europa vuole promuovere, ma che nei fatti mette in discussione con degli atteggiamenti incomprensibili. Anche la riforma del sistema delle Ig è da valutare con grande attenzione, vogliamo sempre più strumenti di tutela per le denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche e non meno. Non ci si preoccupa della produzione del Prosek, che è limitatissima, ma del fatto che rappresenta il grimaldello e la chiave d’entrata verso l’istituzionalizzazione dell’italian sounding e non è accettabile. In caso non ci venga data ragione sul caso Prosek ricorreremo in Corte di Giustizia ma speriamo di non arrivare fin lì.

Sul Nutriscore. Tutte queste questioni sono all’interno di un disegno più ampio di omologazione delle produzioni agroalimentari e nella individuazione di una dieta unica a livello globale, un percorso che mi preoccupa fortemente. Sul tema Nutriscore, quando sono arrivato al Mipaaf, la ritenevo una battaglia persa perché l’accordo Francia-Germania, col sostegno della Spagna, sembrava aver tracciato ormai la strada. Ad oggi però la Spagna ha comunicato di aver cambiato totalmente posizione e di essere contraria al Nutriscore, la stessa Francia sta avendo grossi problemi interni e il presidente Macron ha dichiarato che stanno compiendo una valutazione perché molti produttori francesi si sono resi conto di quanto il Nutriscore possa essere incidente sulle loro produzioni. Mettere un colore al cibo è infatti un percorso illogico di condizionamento del mercato, non di informazione. Il consumatore ha bisogno di informazioni e non di essere condizionato su ciò che acquista dagli scaffali.”